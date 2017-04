LOGISTIK express „Gemeinsam zum Erfolg“

Presseservice:

Unter dem Motto „gemeinsam mehr erreichen“ stellt LOGISTIK express mit seinem Presseservice-Upload und Newsportal-Login, Unternehmen und PR-Agenturen ein effizientes, einfaches Tool zur Veröffentlichung von Pressemitteilungen über das LOGISTIK express Netzwerk zur Verfügung. Für Top-Platzierungen buchen Sie unser exklusives Presseservice. Der Presseservice-Newsletter erscheint wöchentlich und informiert 6000 Logistikaffine – fachlich, sachlich, aktuell.

Barrierefreiheit – 32 Sprachen auf 1 Klick:

Mit Veröffentlichung der Pressemitteilung posten wir automatisiert Ihre Meldung über auserwählte, internationale soziale Medien und steigern die Leserreichweite. Mit der integrierten Barrierefreiheit für 32 Sprachen spricht LOGISTIK express logistikaffine Menschen aus unterschiedlichsten Ländern an und fördert ein smartes Networken.

News-Archiv:

Mit 50000 Beiträgen rund um die Logistik stellt LOGISTIK express das umfangreichste News-Archiv im deutschsprachigen Raum. Filterfunktionen nach Key Words, Kategorien, Tage inklusive Website Übersetzer machen unser Informationsangebot einzigartig.

Hören statt Lesen:

Das automatisierte Vorleseservice erleichtert den Informationsalltag und mit nur 1 Klick startet die Vorlesefunktion für den Originaltext in Deutsch oder in Englisch und dass entlastet manchmal die Augen und schafft Zeit für eine Tasse Kaffee. Natürlich ist das LOGISTIK express Vorleseservice auch für Mobile-Endgeräte iPhone/Smartphone verfügbar und durchaus praktisch für den Außendienst.

B2B Firmensuche:

Sie wollen Ihre Logistik optimieren? Finden Sie über LOGISTIK express Logistikpartner! Unsere B2B Firmensuche mit Google Maps, umschließen hunderte Unternehmen kategorisiert rund um die Logistik. Wenn Sie Ihr Unternehmen multimedial hervorheben möchten, so stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unternehmen in Österreich finden Sie über http://verzeichnis.logistik-express.com, Fachaussteller der LogiMAT unter http://b2b.logistik-express.com/. Weitere B2B Firmensuchportale wie z.B. zur transportlogistic sind in Arbeit im Mai fertig erstellt sein.

eCommerce Logistik-Day 2017:

Notieren Sie sich Donnerstag, 28.09.2017 in ihrem Terminkalender und reservieren Sie frühzeitig ein Ticket zum zweiten Österreichischen eCommerce Logistik-Day in Wien, Twin Tower Conference Center. Weiterführende Informationen erhalten Sie über http://insider.logistik-express.com/.

Fachzeitschrift:

Unsere Fachzeitschrift LOGISTIK express beziehen Sie on Demand, ab 1 Stück vierteljährlich, als auch kostenfrei via E-Magazin (E-Paper, PDF, iPad Apple Store). Erfahrene Redakteure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schreiben für die Fachzeitschrift LOGISTIK express und recherchieren zu den Themen:

Handel & Handel 4.0

Intralogistik & Industrie 4.0

Transport & Logistik

Beruf & Karriere

Die kommende LOGISTIK express Ausgabe 2/2014 erscheint zum 21. April

Anzeigenschluss: 12.04.2017



Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

Markus Jaklitsch

Medieninhaber, Herausgeber

LOGISTIK express Fachmedium

Fachzeitschrift, Firmensuche, Newsportal

M: +43-676-7035206

E: info@logistik-express.com

www.logistik-express.com