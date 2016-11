Logistik für klinische Studien: UPS übernimmt Marken

UPS hat einen verbindlichen Kaufvertrag für Marken unterzeichnet, einem globalen Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für die Life Sciences-Industrie. Die Transaktion, die UPS Wachstumschancen für den Kundenstock aus der Life-Science-Branche bietet, wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember abgeschlossen und unterliegt noch den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Die Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

„Healthcare-Logistik ist ein strategischer Markt für UPS. Der Erwerb von Marken stärkt unser Portfolio und zeigt unser Engagement für die Kunden“, gibt Teresa Finley, UPS Chief Marketing und Business Services Officer, bekannt. „Wir planen damit neue Lösungen für unsere Kunden anzubieten und weitere Wachstumschancen für UPS zu generieren.“

Pharmazeutische Unternehmen, klinische Forschungsorganisationen und Vertragshersteller setzen auf Marken für den Sammeltransport von klinischem Prüfmaterial und Prüfpräparaten zu 49.000 Prüfzentren sowie den Versand von biologischen Proben von diesen Standorten zu zentralen Labors. Diese Sendungen sind zeit- und temperaturempfindlich und ihre schnelle Lieferung ist ein Schlüsselfaktor bei der Behandlung von Patienten und den Erfolg der klinischen Studien.

Marken hat eine Asset-light-Betriebsstruktur und 44 Standorte weltweit, darunter 10 Depots, die den Good Manufacturing Practices (GMP) entsprechen. Es bietet High-Touch-Service für pharmazeutische Unternehmen, Hersteller und Forschungsorganisationen auf Vertragsbasis, die in allen Phasen der klinischen Studienprozesse beteiligt sind. Die 650 Mitarbeiter von Marken bearbeiten 50.000 Arzneimittel und biologische Sendungen pro Monat, in allen Temperaturbereichen in mehr als 150 Ländern.

„UPS ist auf die logistische Komplexität von klinischen Studien konzentriert, und die Akquisition passt gut in unsere langfristigen Wachstumspläne im Biopharma-Segment“, so Teresa Finley. „Marken bringt erhebliche Branchenexpertise und flexibles Netz ein, das kombiniert mit dem umfassenden integrierten globalen Luft- und Bodennetz von UPS, der Life-Science-Industrie ein attraktives Portfolio von globalen Logistikmöglichkeiten bietet.“

Quelle: oevz.com