Loxx Group wählt DTS als neuen Partner in Serbien

Per Anfang März hat die Loxx Group eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Delta Transportni Sistem (DTS) eine Zusammenarbeit für Stückgut- und Teilladungsverkehre nach Serbien aufgenommen. Dabei stehen jeweils dienstags und freitags Abfahrten ab Gelsenkirchen nach auf dem Programm.

DTS ist laut Angaben der Loxx Group ein modernes und effizientes Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Belgrad sowie drei weiteren Verteilzentren in Serbien, konkret in Novi Sad, Cacak und Nis. Darüber hinaus tritt das Unternehmen in den Ländern Montenegro und Bosnien-Herzegowina in Aktion.

Die Loxx Group ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit sieben operative Gesellschaften an den Standorten Gelsenkirchen (Zentrale), Tamm bei Stuttgart, Posen, Warschau und Moskau. Seine 540 Mitarbeitenden verfügen neben zahlreichen anderen Befähigungen in den Bereichen Spedition und Logistik fast 40 Jahre Erfahrung im Transport in die Länder in Osteuropa und Zentralasien. Im Jahr 2016 wurde ein Gruppenumsatz von über 120 Mio. Euro erwirtschaftet.

www.dts.rs; www.loxx.de

Quelle: oevz.com