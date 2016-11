Magna veröffentlicht rekordverdächtige Ergebnisse für das dritte Quartal und für das bisherige Jahr

Der Umsatz legt im dritten Quartal um rekordverdächtige 16 % zu; weit über 3 % Wachstum in der weltweiten Leichtfahrzeugproduktion

Der verwässerte Ertrag pro Aktie aus laufenden Geschäften steigt in diesem Quartal um rekordverdächtige 14 %

Rückzahlung von 288 Millionen USD an Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden

Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016.

DREIMONATSBERICHT ZUM NEUNMONATSBERICHT ZUM 30. September 30. September 2016 2015 2016 2015 Umsatz $ 8.849 $ 7.661 $ 27.192 $ 23.566 Bereinigter EBIT(1) $ 715 $ 565 $ 2.202 $ 1.873 Ergebnis aus laufender Betriebstätigkeit vor Einkommensteuern $ 692 $ 680 $ 2.134 $ 2.027 Netto-Ergebnis aus laufender Betriebstätigkeit zurechenbar für Magna International Inc. $ 503 $ 470 $ 1.553 $ 1.463 Verwässerter Ertrag pro Aktie aus laufender Geschäftstätigkeit $ 1,29 $ 1,13 $ 3,92 $ 3,53

Alle Ergebnisse sind in Millionen USD angegeben, ausgenommen Aktienergebnisse, welche in USD ausgewiesen sind.

(1) Der bereinigte EBIT ist der Maßstab für den Gewinn oder Verlust des Segments, wie in den vorläufigen konsolidierten Abschlüssen berichtet. Der bereinigte EBIT ist das Betriebsergebnis vor Ertragsteuern; Zinsverbindlichkeiten (Ertrag), netto; und sonstigen Einnahmen, netto.

DREIMONATSBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016

Wir erzielten zum Quartalsende am 30. September 2016 ein Rekordergebnis von 8,8 Milliarden USD, was im Vergleich zum dritten Quartal 2015 einen Zuwachs von 16 % bedeutet. Dieses starke Wachstum gegenüber dem Vorjahr erfolgte trotz der Tatsache, dass die Leichtfahrzeugproduktion in Nordamerika im Vergleich zum Vorjahresquartal nur um 1 % zugelegt hat und die europäische Leichtfahrzeugproduktion um 2 % zurückgegangen ist.

Die Umsätze aus der Gesamtfahrzeugmontage sind im dritten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % gesunken, während das Volumen der Gesamtfahrzeugfertigung um 19 % auf ungefähr 19.000 Einheiten gesunken ist. Diese Rückgänge sind größtenteils auf das nahende Produktionsende der Modelle MINI Countryman und Paceman zurückzuführen.

Im dritten Quartal 2016 betrug das Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit vor Ertragssteuern 692 Mio. USD und der Nettoertrag aus laufenden Geschäften 503 Mio. USD. Dies entspricht im Vergleich zum dritten Quartal 2015 jeweils einer Steigerung von 2 bzw. 7 %. Der verwässerte Ertrag je Aktie aus laufenden Geschäften stieg im dritten Quartal 2016 um 0,16 USD oder 14 % und spiegelt somit die vorteilhaften Auswirkungen einer reduzierten Aktienanzahl wider.

Im dritten Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 generierten wir verfügbare Mittel aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 796 Mio. USD vor Änderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva und investierten 139 Mio. USD in betriebliche Aktiva und Passiva. Die gesamte Investitionstätigkeit für das dritte Quartal 2016 belief sich auf 556 Mio. USD, einschließlich 390 Mio. USD für Sachanlagenzugänge und 166 Mio. USD für Investitionen sowie andere Anlagegüter.

NEUNMONATSBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016

Wir verzeichneten für die neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2016 einen Umsatz von 27,2 Mrd. USD, was im Vergleich mit den ersten neun Monaten des Vorjahres einen Anstieg von 15 % bedeutet. Bereinigt um die Auswirkung der Währungsumrechnung sind unsere Umsätze in den ersten neun Monaten 2016 im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2015 um 17 % gestiegen. Im Vergleich dazu ist die Leichtfahrzeugproduktion in Nordamerika und Europa während der ersten neun Monate des Jahres 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jeweils um 4 und 5 % gestiegen.

Unser Umsatz aus der Gesamtfahrzeugproduktion ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % gestiegen. Das Volumen der Gesamtfahrzeugmontage fiel um 14 % auf rund 68.000 Einheiten. Dieser Rückgang ist größtenteils auf das nahende Produktionsende der Modelle MINI Countryman und Paceman zurückzuführen.

Während der neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2016 betrugen die Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragssteuern 2,1 Mrd. USD und die der Magna International Inc. zuzurechnenden Nettoeinnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit 1,6 Mrd. USD. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Steigerungen in Höhe von jeweils 107 Mio. USD und 90 Mio. USD. Der verwässerte Ertrag je Aktie aus laufenden Geschäften stieg in den neun Monaten zum 30. September 2016 um 0,39 USD oder 11 % und spiegelt somit die vorteilhaften Auswirkungen einer reduzierten Aktienanzahl wider.

Während den ersten neun Monaten mit Abschluss zum 30. September 2016 erzielten wir verfügbare Mittel aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 2,4 Mrd. USD vor Änderungen der nicht zahlungswirksamen betrieblichen Aktiva und Passiva und investierten 759 Mio. USD in nicht zahlungswirksame betriebliche Aktiva und Passiva. Die gesamte Investitionstätigkeit für die ersten neun Monate des Jahres 2016 betrug 3,3 Mrd. USD. Darin sind 1,8 Mrd. USD für den Kauf von Niederlassungen, 1,1 Mrd. USD für Sachanlagen und 323 Mio. USD für Investitionen und sonstige Anlagegüter enthalten.

Eine detailliertere Erörterung unserer konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal sowie für die ersten neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2016 befindet sich in der Managementdiskussion und Analyse der Betriebsergebnisse und Finanzpositionen (MD&A) sowie den geprüften vorläufigen konsolidierten Abschlüssen und den Anmerkungen dazu, die dieser Pressemitteilung beigefügt sind.

KAPITALRÜCKZAHLUNG AN DIE AKTIONÄRE

Während der drei und neun Monate zum 30. September 2016 kaufte Magna im Rahmen seines Normal Course Issuer Bid (NCIB), das im November 2016 ausläuft, 4,7 Mio. Aktien für 191 Mio. USD und 19,8 Mio. Aktien für 799 Mio. USD zurück.

Heute kündigte unser Vorstand eine vierteljährliche Dividende von 0,25 USD für unsere im Umlauf befindlichen Stammaktien für das Quartalsende mit Abschluss zum 30. September 2016 an. Diese Dividende wird am 9. Dezember 2016 an die zum 25. November 2016 registrierten Aktieninhaber zur Zahlung fällig.

Unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und durch die New York Stock Exchange hat unser Vorstand einen Normal Course Issuer Bid (NCIB) genehmigt, um bis zu 38 Millionen unserer Stammaktien zu erwerben, was etwa 10 % unserer börsengehandelten Stammaktien entspricht. Dieser NCIB soll etwa am 14. November 2016 beginnen und wird ein Jahr später enden.

AKTUALISIERTE PROGNOSE FÜR 2016

Leichtfahrzeugproduktion (Einheiten) Nordamerika 17,8 Mio. Europa 21,5 Mio. Produktionsverkäufe Nordamerika 19,2?19,6 Mrd. USD Europa 9,0?9,3 Mrd. USD Asien 2,1?2,2 Mrd. USD Rest der Welt 0,4?0,5 Mrd. USD Produktionsverkäufe, gesamt 30,7?31,6 Mrd. USD Erträge aus Gesamtfahrzeugmontage 2,0?2,2 Mrd. USD Gesamtumsatz 35,8 – 37,0 Mrd. USD EBIT-Marge(2) ca. 8 % Netto-Zinsaufwendungen ca. 90 Mio. USD Steuersatz(2) ca. 26 % Kapitalaufwand 1,8?1,9 Mrd. USD (2) Ausschließlich sonstiger Aufwendungen, netto

Bei dieser Prognose für 2016 sind wir neben den Angaben zur Leichtfahrzeugproduktion für 2016 davon ausgegangen, dass es keine wesentlichen Übernahmen oder Veräußerungen geben wird. Des Weiteren haben wir angenommen, dass die Devisenkurse für die meisten Währungen der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, im Vergleich zum US-Dollar in etwa bei den aktuellen Kursen liegen werden.

ÜBER MAGNA INTERNATIONAL

Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 312 Fertigungsbetrieben(3) und 98 Produktentwicklungs-, Konstruktions-und Vertriebszentren(3) in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 155.000 Mitarbeiter,(3) die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer Produkte sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzen umfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze, Antriebsstränge, Elektronik, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse und Dachsysteme. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sie auf unserer Website http://www.magna.com.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations, louis.tonelli@magna.com , +1-905-726-7035; ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN: Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR, tracy.fuerst@magna.com , +1-248-631-5396

Quelle: APA/OTS Wirtschaft