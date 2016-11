Mammoet Ferry Transport BV investiert in Schottland

Mammoet Ferry Transport BV investierte in Schottland in den Kauf einer Speditionsanlage. Die Übersiedlung vom Standort Hamilton nach Cambuslang, südöstlich von Glasgow, erfolgte Anfang Oktober 2016, wo nach erheblichen Investitionen in neue Andockrampen, Tore und Gesamtrenovierung der Gebäude und Freiflächen gestartet wurde.

Die Anlage von MFT Scotland in Camubslang verfügt über ca. 7.000 m² Grundfläche mit ca. 1.500 m² Lager- und Umschlagsfläche, sowie 250 m² Bürofläche. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes M 74 und M8.

Neben Schottland verfügt das Unternehmen über eine weitere britische Niederlassung in Preston Brook (Cheshire), sowie jeweils eine in Rotterdam, Zeebrugge, Duisburg und Ansfelden (OÖ).

Mammoet Ferry Transport wurde 1983 gegründet und ist ein Spezialist für Teil- und Komplettladungsverkehre zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland unter Einbindung von Fährverbindungen sowie dem Eurotunnel. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Fährverkehren in ganz Europa und betreibt eine Flotte von 400 Anhängern auf dem europäischen Festland. Das erfahrene Team von 65 Mitarbeitern an sechs Standorten bietet lokale Kenntnisse in Verbindung mit internationaler Expertise.

