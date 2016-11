Michelin nominiert Kühne + Nagel zum Logistikpartner in Polen

Kühne + Nagel Polen hat einen Vertrag für das Management sämtlicher Lageraktivitäten mit Michelin, einem der weltweit größten Reifenhersteller, geschlossen. Es ist das erste Geschäft, welches im Zuge des neuen Rahmenvertrags für Kontraktlogistikservices zwischen der Kühne + Nagel Gruppe und Michelin unterzeichnet wurde.

Im Fokus des lokalen Vertrags wird Kühne + Nagel für das Management sämtlicher Lageraktivitäten in Polen verantwortlich sein. Die Geschäftsaktivitäten der gemeinsamen Partnerschaft werden mit 16. November 2016 in dem Logistik Zentrum von Michelin im Raum Warschau beginnen. Kühne + Nagels Aufgaben beinhalten die Anlageninstandhaltung, administrative Tätigkeiten und alle Umschlagsleistungen. Weitere Aufgaben reichen von der Übernahme der Produktion, Qualitätskontrolle, Lagerbestandsführung bis hin zur Kommissionierung. Das Lager fungiert außerdem als Verteilzentrum zu Michelin Kunden in ganz Polen und in andere Länder. Zusätzlich wird Kühne + Nagel ein neues Lager-Management-System einführen, welches von Michelin bereitgestellt wird.

„Die Kontraktlogistik für den Automotive Sektor steht im weltweiten Fokus von Kühne + Nagel. Wir freuen uns daher besonders über das Vertrauen von Michelin in unser Unternehmen. Das neue Outsourcing-Projekt bestätigt unseren strategischen Fokus und Kompetenz für hochspezialisierte und industriespezifische Lösungen in der Automotive-Industrie. Dies bekräftigt zusätzlich unsere weltweite Partnerschaft mit Michelin“, sagt Gianfranco Sgro Mitglied des Management Boards der Kühne + Nagel International AG, verantwortlich für die Kontraktlogistik.

Michelin und Kühne + Nagel schauen auf eine nahezu 10-Jährige Partnerschaft zurück, diese strategische Beziehung wurde nun mit einem weltweiten Rahmenvertrag für weltweite Kontraktlogistikservices formalisiert. Kühne + Nagel bewirtschaftet außerdem Lagerstandorte von Michelin in USA, Mexiko und Thailand. Über Kühne + Nagel Mit über 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com

