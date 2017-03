Miebach Consulting eröffnet neue Büros in Europa und im Nahen Osten

Miebach Consulting, eine der führenden internationalen Supply-Chain-Beratungen, baut seine Präsenz in Europa und im Nahen Osten weiter aus. Mit der Neueröffnung eines Büros in Paris und in Dubai Anfang 2017 will Miebach seine Kunden vor Ort noch besser betreuen.

Ein starkes Wachstum trieb in den letzten Jahren die Nachfrage in beiden Regionen nach kosteneffizienten und leistungsfähigen Supply Chains und Logistikanlagen an. Mit den Standortgründungen setzt Miebach auf weiteres Wachstum. Das Büro in Dubai wird von Julian Maasmann geleitet. Zuvor betreute er am Firmensitz in Frankfurt nationale und internationale Kunden in Supply-Chain-Netzwerk- und Lagerplanungsprojekten.

„Unser Team aus Supply-Chain-Beratern in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt lokale und globale Unternehmen und arbeitet eng mit unserem Büro in Saudi Arabien zusammen. Von der strategischen Positionierung mit dem neuen Standort in Dubai profitieren unsere Kunden in der gesamten Golfregion. Zudem verstärkt das Büro unsere Präsenz im Mittleren Osten, Afrika und Asien“ – so Julian Maasmann.

Der französische Standort wird von Philippe Lavoué geleitet. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Berater und Ingenieur für die Supply Chain. Er leitete mehr als 80 Projekte zu den Themen Supply-Chain-Strategie und Lagerplanung. Außerdem verfügt er über Expertise in den Bereichen öffentlicher Transport, Schienengüterverkehr und urbane Logistik.

Mit den beiden neuen Standorten wächst die Miebach-Gruppe auf insgesamt 24 Büros in 22 Ländern an. Jürgen Hess, CEO der Miebach Consulting Gruppe: „Ziel der Internationalisierung ist es die Kunden mit einem weltweiten Netzwerk und globalen Standards auch lokal bestmöglich beraten zu können. Wir freuen uns, dass dieses Angebot in Dubai und Paris gut angenommen wird und blicken der weiteren Geschäftsentwicklung positiv entgegen.“

Quelle: Miebach Consulting Gruppe

Quelle: mylogistics.net