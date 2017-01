Militzer & Münch komplettiert Führungsteam in Deutschland

Die Militzer & Münch Gruppe hat den abschließenden Schritt zur Stärkung ihrer Geschäftsaktivitäten in Deutschland vollzogen: Marc Pinheiro ist neuer Geschäftsführer der M&M air sea cargo GmbH. Seit dem 1. Januar 2017 verantwortet er die Luft- und Seefrachtaktivitäten des Logistikdienstleisters. Tom Rosman übernimmt die Geschäftsführung der M&M Militzer & Münch GmbH und ist damit für den Unternehmensbereich Landverkehre zuständig.

Im vergangenen Jahr hatte Militzer & Münch für seine deutschen Gesellschaften eine übergreifende Geschäftsleitung eingerichtet. Dr. Lothar Thoma, CEO M&M Militzer & Münch International Holding AG, stieg damals sowohl in die Geschäftsführung der M&M air sea cargo GmbH als auch der M&M Militzer & Münch GmbH ein. „Mit Marc Pinheiro und Tom Rosman haben wir nun sehr kompetente Unterstützung für die Weiterentwicklung der beiden Gesellschaften gefunden“, sagt Dr. Lothar Thoma. „Wir haben uns für die Auswahl der Führungsmannschaft bewusst Zeit genommen. Beide Kollegen bringen die idealen Voraussetzungen mit, um unsere weltweiten Luft- und Seefrachtaktivitäten sowie unsere Landverkehre zu stärken und auszubauen.“

Marc Pinheiro blickt auf 30 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche zurück. Die vergangenen acht Jahre war er bei der Leschaco Group tätig, zuletzt als Director Global Restructuring & Solution in Singapur und Bremen. Davor arbeitete er in unterschiedlichen Managementpositionen unter anderem für UTI Worldwide, Panalpina World Transport und Exel China Ltd.

Tom Rosman war bis Mitte 2016 Geschäftsführer der Contino Transport A/S im dänischen Padborg. Zuvor war er viele Jahre für Kühne + Nagel im Einsatz, unter anderem als Leiter Internationale Verkehre in München. Seit Juli 2016 ist er bei Militzer & Münch als Chief Operating Officer für Road Deutschland aktiv. Diese Funktion wird er auch weiterhin ausüben.

Die künftigen Aufgaben der beiden Manager sind bereits klar umrissen: „Marc Pinheiro wird mit seinem fundierten Vertriebs-Know-how das Wachstum unserer Geschäftsbereiche Air und Sea sowohl in Deutschland als auch global weiter fördern“, sagt Dr. Lothar Thoma. „Tom Rosman wird künftig die Zusammenarbeit mit CargoLine intensivieren, weitere strategische Partnerschaften auf- und ausbauen sowie den Netzausbau in Osteuropa und Zentralasien vorantreiben.“

Marc Pinheiro und Tom Rosman übernehmen die Aufgaben von Klaus Jäger, der die Militzer & Münch Gruppe auf eigenen Wunsch verlässt. Dr. Lothar Thoma bleibt in beiden Gesellschaften zweiter Geschäftsführer.