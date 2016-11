Militzer & Münch spediert Glaswarenfabrik nach Kasachstan

Die M&M Militzer & Münch Gruppe hat die komplette Produktionslinie für eine Flachglasfabrik nach Kasachstan transportiert. Ein internationales Projektteam koordinierte in den vergangenen zehn Monaten vom Standort Frankfurt aus den gesamten Auftrag door-to-door. Dabei bestand bei den Schienentransporten für das multimodale Projekt eine enge Zusammenarbeit mit der ebenfalls zum TransInvest Konzern gehörenden InterRail Gruppe.

Die Glaswarenfabrik entsteht derzeit in der Stadt Qysylorda im Süden Kasachstans. Dort sollen ab Mitte 2017 täglich rund 600 Tonnen Flachglas unter anderem für die Baubranche produziert werden. Die komplette Ausrüstung zur Glasherstellung transportierte Militzer & Münch aus insgesamt elf Ländern in Nordamerika, Europa und Asien. Dazu zählen zirka 8.000 Tonnen feuerfestes Material für den Bau eines Schmelzofens und weitere 400 Container für die Lieferungen von Ausrüstungen.

Seefracht und Landverkehre übernahm Militzer & Münch selbst. Güter, die nicht im Container transportiert werden konnten, beförderte das Unternehmen per Schwertransport ab Europa und China. Containerfähige Waren wurden multimodal – per Schiff, per Bahn und per Lkw – aus den USA, Russland, Kasachstan, China, Thailand und Indien sowie mehreren europäischen Ländern angeliefert.

„Jede Lieferung haben wir exakt auf den Montageplan des Kunden abgestimmt“, sagt Dr. Lothar Thoma, CEO M&M Militzer & Münch International Holding AG. „Dafür wählte unser Team im Vorfeld die optimalen Routen aus. Zudem mussten sämtliche Verträge und Lieferdokumente den Zollgesetzen der Zollunion zwischen Kasachstan, Russland und Weißrussland entsprechen.“

Bereits vor dem Beginn des Transports hat Militzer & Münch alle Zoll- und Steuerfragen gemeinsam mit einem Zollagenten vor Ort geklärt. So konnte das Team in Frankfurt einen reibungslosen Ablauf des Projekts sicherstellen. Je nach Ausgangsort und Transportart lag die Transitzeit bei 14 bis 30 Tagen. Folgeaufträge sind bereits im Gespräch.

Die M&M Militzer & Münch Gruppe beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter an 100 Standorten in rund 30 Ländern, ergänzt um strategische Partnerschaften in vielen weiteren Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen in der Schweiz bietet weltweite Luft- und Seefrachtdienstleistungen sowie straßen- und schienengeführte Landverkehre und Projektlogistik entlang der Ost-WestAchse in Eurasien und Nordafrika.

www.mumnet.com

Quelle: oevz.com