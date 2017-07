Mit dem transport logistic Cluster um die Welt: Messe München eröffnet Chancen entlang der Seidenstraße

China ist die stärkste Außenhandelsnation der Welt. Mit Shanghai als einem der bedeutendsten Logistikdrehkreuze hat sich das Reich der Mitte als größter Markt für Logistikdienstleistungen etabliert – und mit ihm die transport logistic China. Vom 16. bis 18. Mai 2018 trifft sich die internationale Logistikbranche bereits zum achten Mal auf der transport logistic China im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Die asiatische Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management bietet mit mehr als 40.000 qm Ausstellungsfläche die Chance, bestehende Kontakte zu pflegen und neue Verbindungen zu knüpfen.

Ker n der chinesischen Handelsstrategie ist die Neue-Seidenstraße-Initiative, welche neue Handelskorridore öffnen soll und massive Investitionen in Infrastruktur beinhaltet. Der deutsche Botschafter in Peking, S.E. Michael Clauß bewertete die Initiative kürzlich auf einer Veranstaltung des Auslandskorrespondentenclubs FCCC als grundsätzlich positiv. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass sich zwei Drittel der Länder entlang der geplanten Neuen Seidenstraße eigentlich nicht für Investitionen qualifizieren, China ihnen aber dennoch insgesamt eine Billion Euro in Aussicht stelle. Damit fördere China die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder. Der Botschafter betonte gegenüber den anwesenden Korrespondenten: „Europa und die USA laufen Gefahr, das Vorhaben zu unterschätzen.“

Gerhard Gerritzen, Mitglied der Geschäftsführung der Messe München GmbH, weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Messe hin: „Shanghai ist für die Branche der Ausgangspunkt der One-Belt-One-Road-Initiative. Nirgendwo anders wird das besser zu sehen sein, als auf der transport logistic China.

Die Bedeutung für die Länder entlang der Landroute, als auch der maritimen Seidenstraße, werden wir unter anderem in unserem hochkarätigen Konferenzprogramm herausstellen.“

Auch 2018 finden im Rahmen der transport logistic China wieder die drei Fachmessen air cargo China, perilog China und truck & trailer China statt. Erstere ist die größte Branchenveranstaltung für Luftfracht im asiatischen Raum. Auf über 5.000 qm Ausstellungsfläche haben Besucher die Chance mit Airlines, Flughäfen, Service- und Logistikdienstleistern in Kontakt zu treten. Den Herausforderungen der Frische-Logistik widmet sich mit insgesamt 10 Segmenten die perilog China und baut damit auf den Erfolg der 2016er Messe auf. Experten für Nutzfahrzeuge kommen hingegen bei der truck & trailer China auf Ihre Kosten.

Zudem bietet das vielseitige Konferenzprogramm mit über 100 hochkarätigen Speakern den Besuchern der Messe die Möglichkeit sich über den asiatischen Logistikmarkt und die neuesten Trends in der Logistikbranche zu informieren und auszutauschen.

Bei der transport logistic China 2016 waren 602 Aussteller aus 48 Ländern und mehr als 22.000 Besucher aus 65 Ländern vertreten.

Mehr Informationen zur transport logistic China 2018 und der air cargo China finden Sie unter www.transportlogistic-china.com und www.aircargochina.com.