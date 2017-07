MIT NEUEN COMpact™-LADEGERÄTEN VON ENERSYS BATTERIEN VON FLURFÖRDERZEUGEN ÜBERALL UND JEDERZEIT LADEN

EnerSys® (NYSE:ENS) stellt mit COMpact™ seine neue Serie integrierter Ladegeräte vor, die direkt im Batterieraum eines Flurförderzeugs montiert werden können. Die integrierten Ladegeräte unterstützen die meisten Antriebsbatterietechnologien und ermöglichen das Laden von Elektrostaplern direkt an der nächstgelegenen Wechselstromsteckdose. Damit entfällt der kostspielige Zeitaufwand für die Fahrt vom Einsatzort zur Ladestation und zurück.

„In der modernen Fördertechnik wird es immer schwieriger, der Forderung nach stetiger Optimierung von Abläufen in Verbindung mit der Notwendigkeit einer ständigen Verfügbarkeit der Fahrzeuge gerecht zu werden“, meint Anssi Laitinen, Senior Marketing Director bei EnerSys EMEA. „Unser Ansatz sind flexible, kompakte und in das Fahrzeug integrierte Lösungen für die Energie­versorgung, die praktisch keine Wartung und keinen Batteriewechsel erfordern. Daher haben wir eine neue Baureihe leistungsstarker integrierter Ladegeräte entwickelt, mit denen die Bediener die Antriebsbatterien jederzeit und überall laden können – das Flurförderzeug wird quasi zu einem ‚mobilen‘ Laderaum.“

Die COMpact™-Ladegeräte eignen sich besonders für Flurförderzeuge der Klasse III. Die Baureihe umfasst zwei Varianten: NexSys® COMpact™ und Life COMpactTM.

Das Ladegerät NexSys® COMpact™ ist eine optimierte Komplettlösung, die das neue Ladegerät mit der bewährten Dünnblech-Reinblei-Batterietechnologie (TPPL) von EnerSys verbindet. Die Kombination aus TPPL-Batterie und Ladegerät NexSys® COMpactTM ermöglicht, ein Fahrzeug überall dortmit einer schnellen Zwischenladung aufzuladen, wo eine Wechselstromsteckdose vorhanden ist. Mit der TPPL-Technologie kann eine einzelne Batterie bis zu 160 Prozent ihrer Nennkapazität liefern und auch in einem Teilladezustand arbeiten, ohne dass die Batterie täglich komplett aufgeladen werden muss. Außerdem ist das Produkt sehr energieeffizient, umweltfreundlich (99 Prozent recycling-fähig) und hat eine günstige CO2-Bilanz.

Für andere elektrische Förderzeuge, die eine integrierte Batterie benötigen, hat EnerSys das Ladegerät Life COMpactTM entwickelt. Das Ladegerät Life COMpactTM eignet sich für die Mehrzahl der in Fahrzeugen der Klasse III verwendeten 24-V-Batterien, ohne dass zusätzlicher Platz im Batterieraum benötigt wird.

Damit der Ladevorgang jedes Mal sicher, schnell und zuverlässig abläuft verfügen alle COMpact™ Ladegeräte über integrierte, intelligente iQ-Ladeprofile, mit denen gewährleistet wird, dass die Ausrüstung im Betrieb mit optimaler Kapazität und ohne Ausfallzeiten läuft. Die Ladegeräte arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent – dies senkt die Gesamtkosten für das Laden der Batterien bei einer günstigen CO2-Bilanz und verringertem Energieverbrauch.

Die Ladegeräte NexSys® COMpact™ und Life COMpact™ sind für einen zeit- und platzsparenden Betrieb konzipiert und ermöglichen den Betreibern von Flurförderzeugen eine signifikante Senkung der Betriebskosten. Sie können durch den Wegfall von Laderäumen und Fördermitteln die erforderlichen Investitionskosten für neue Infrastruktur senken, Servicekosten und die Notwendigkeit manueller Eingriffe reduzieren.

ÜBER ENERSYS®

EnerSys, der weltweit führende Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, produziert und liefert Reservestrom- und Antriebsbatterien, Ladegeräte, Stromversorgungsausrüstungen, Batteriezubehör sowie Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Antriebsbatterien und Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen kommerziellen Elektrofahrzeugen eingesetzt. Reservestrombatterien kommen in der Telekommunikation und Energieversorgung, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen weiteren Anwendungen, die auf Notstromreserven angewiesen sind, zum Einsatz, unter anderem in der Medizintechnik, Luftfahrt und Militärtechnik. Gehäuse für Außengeräte werden in der Telekommunikation , Kabeltechnik, Energieversorgung, Transportwesen und von Kunden in staatlichen Behörden und in der Militärtechnik verwendet. Über seine Verkaufs- und Produktionsniederlassungen in aller Welt bietet das Unternehmen seinen Kunden in über 100 Ländern außerdem Kundendienst und Support an.