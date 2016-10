Mitarbeiter der DHL Express Österreich spenden 8.000 Euro an Sterntalerhof

Mitarbeiter von DHL Express Austria haben am Samstag im Rahmen ihres Arbeitseinsatzes in Loipersdorf-Kitzladen den jährlichen Spendenscheck an den Verein Sterntalerhof überreicht. Im letzten Jahr kamen insgesamt 8.000 Euro zusammen.

Seit 2011 ist der Expressdienstleister mit seinen Beschäftigten verlässlicher Partner des Kinderhospizes im Burgenland und nutzt jedes Jahr verschiedene Gelegenheiten, um Spenden zu sammeln. So zum Beispiel Firmenveranstaltungen oder diverse von Mitarbeitern initiierte Spendenaktionen, die auch von den Service Partnern der DHL Express unterstützt werden.

Global Volunteer Day am Sterntalerhof

Die Partnerschaft lebt aber nicht nur von finanzieller Hilfe: Zum sechsten Mal packten die Beschäftigten von DHL Express im Rahmen des konzern- und weltweiten „Global Volunteer Day“ in ihrer Freizeit vor Ort mit an.

Ralf Schweighöfer, Country Manager DHL Express Austria, resümiert beeindruckt: „Unser jährlicher Einsatz am Sterntalerhof ist bereits zu einer liebgewonnen Tradition geworden und so haben sich auch heuer wieder einige freiwillige Helfer auf den Weg gemacht, um gemeinsam etwas Gutes zu tun. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für den Einsatz und die Spenden unserer Mitarbeiter bedanken. Es macht mich stolz zu sehen, wie viel wir gemeinsam bewirken können, und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr.“

Gemeinsam setzen die Partner jeweils ein im Vorfeld abgesprochenes Projekt um. Dieses Mal standen bei sonnigem Herbstwetter verschiedene Arbeiten im Außenbereich am Programm. Neben Heckenschnitt und Gartenpflege musste der Zaun der Pferdekoppel erneuert werden.

Das Kinderhospiz Sterntalerhof in der burgenländischen Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen kümmert sich um Familien mit schwer- bzw. sterbenskranken Kindern. Es verfolgt dabei einen interdisziplinären Ansatz aus Seelsorge, Pädagogik und Therapie, kombiniert mit therapeutischem Reiten. Diese Aktivitäten kosten Geld und Arbeit. Das Kinderhospiz finanziert sich ausschließlich über Spenden und kann nur mit Unterstützung von freiwilligen Helfern bestehen.

