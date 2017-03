M&M und Andreas Schmid Logistik starten Ost-West-Verkehre

Die M&M Militzer & Münch GmbH und die Andreas Schmid Logistik AG haben ein Gemeinschaftsunternehmen für internationale Transporte gegründet. Unter dem Namen „MMAS Eurasia Logistic GmbH“ bietet das Joint Venture ab dem 1. Mai regelmäßige Linienverkehre in den Iran und die Maghreb-Region.

Mit dem Joint Venture erweitern Militzer & Münch und Andreas Schmid Logistik ihre eigenen Lkw-Liniennetze um zusätzliche Destinationen. Sitz des Gemeinschaftsunternehmens ist Gersthofen im Landkreis Augsburg. Von dort sind mehrere Abfahrten pro Woche nach Marokko, Tunesien, Algerien und in den Iran geplant.

„Es ergänzt unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Stückgutkooperation CargoLine, deren Netzwerk wir insbesondere für internationale Transporte von und nach Deutschland sowie Westeuropa nutzen“, sagt Dr. Lothar Thoma, CEO M&M Militzer & Münch International Holding AG.

„Der Iran eröffnet deutschen Unternehmen großartige Perspektiven, die wir mit einer perfekten lokalen Logistik zusätzlich unterstützen können“, sagt Gianluca Crestani, Mitglied des Vorstands, Andreas Schmid Logistik.

Im Iran bietet Militzer & Münch einen flächendeckenden Zustellservice, von dem künftig auch Andreas Schmid Logistik profitiert. Über das lokale Schwesterunternehmen von Militzer & Münch, die PTB Group, haben die beiden Partner Zugriff auf 15 Depots und umfangreiche Lagerflächen, unter anderem in Bandar Abbas.

Neben dem Iran verzeichnen die beiden Logistikdienstleister auch für Marokko, Tunesien und Algerien eine steigende Transportnachfrage. „Vor allem für die Automotive- und die Textilbranche ist die Maghreb-Region ein wichtiger Handelspartner“, sagt Dr. Lothar Thoma. Das Angebot umfasst Door-to-Door-Transportlösungen in den Iran und die Maghreb-Region inklusive Zollabwicklung und Lagerung aus einer Hand.

Die M&M Militzer & Münch Gruppe beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter an 100 Standorten in rund 30 Ländern. Strategische Partnerschaften ergänzen das Netz. Militzer & Münch bietet weltweite Luft- und Seefrachtdienstleistungen sowie straßen- und schienengeführte Landverkehre und Projektlogistik entlang der Ost-West-Achse in Eurasien und Nordafrika. Das Unternehmen ist mit einem Niederlassungsnetz in Osteuropa, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, im Mittleren und Fernen Osten sowie in den Maghreb-Ländern aktiv. Hauptsitz des 1880 gegründeten Unternehmens ist St. Gallen (Schweiz).

www.mumnet.com

Quelle: oevz.com