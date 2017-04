MOL stellt erstes 20.170 TEU-Containerschiff in Dienst

Die „MOL Triumph“, das weltweit größte Containerschiff mit einer Kapazität von 20.170 TEU, lief am 10. April 2017 erfolgreich den Hafen von Yangshan in Shanghai an. Die Reederei übernahm am 27. März 2017 das erste von insgesamt sechs 20.000 TEU-Containerschiffen von Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Mit 400 Meter Länge und 58,8 Meter Breite ist die MOL Triumph länger, als der Oriental Pearl Radio- und Fernsehturm von Shanghai hoch ist.

„Dieses 20.170 TEU-Schiff ist mit verschiedenen neuen, nachhaltigen Technologien ausgestattet, um einen effizienteren Kraftstoffverbrauch und eine verbesserte Umweltleistung zu erzielen“, kommentierte Akihiko Ono, Senior Managing Executive Officer verantwortlich für die Linienschiffahrt der Reederei Mitsui OSK Lines, Ltd., die Premiere. „Mit dem verstärkten Einsatz wollen wir engere Beziehungen zu den Kunden knüpfen und eine historische Rolle beim Ausbau des Welthandels spielen.“

Die „MOL Triumph“ kommt auf der Asien-Europa-Route im FE2-Dienst zum Einsatz. Auf der Jungfernfahrt, die Anfang April startete, lief das Schiff bereits drei chinesische Häfen an – Xingang, Dalian und Qingdao – bevor es Shanghai erreichte. Weiter verläuft die Route nach Ningbo, Hongkong, Yantian, und Singapur, anschließend durch den Suezkanal und weiter nach Tanger, Southampton, Hamburg, Rotterdam und Le Havre. Auf dem Rückweg nach Asien stehen Anläufe in Tanger und Jebel Ali auf dem Plan. Der FE2-Dienst bietet einen schnellen, direkten und zuverlässigen Service von/nach China, Südostasien, Nordeuropa und dem westlichen Mittelmeer.

