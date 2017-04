MSMD Logistik modernisiert Logistikcenter mit inconso

Die MSMD Logistik GmbH, Logistikdienstleister des Hilfsmittelherstellers medi GmbH & Co. KG, hat mit der Erweiterung und Optimierung des zentralen Logistikcenters in Bayreuth begonnen. Das seit 2002 von der MSMD geführte Logistikcenter wird umfassend modernisiert und in seinen Kapazitäten vergrößert. Inbegriffen sind Maßnahmen, wie der Ausbau bestehender Gebäudeteile, der Neubau eines Shuttlelagers und die Integration von zusätzlichen fördertechnischen Komponenten. Künftig wird die gesamte logistische Softwarelandschaft von dem leistungsfähigen Warehouse Management System inconsoWMS eXtended (kurz: inconsoWMS X) des Logistiksoftwarespezialisten inconso bestimmt. Dieses lässt sich flexibel an bestehende und künftige Anforderungen anpassen.

Darüber hinaus sind Optimierungen auf Basis vollintegrierter Erweiterungsmodule (inconso Add-ons) vorgesehen, die den Funktionsumfang auf Systemebene bedarfsgerecht ausweiten. Dies umfasst inconsoRMS für das Ressourcenmanagement, inconsoSDS für die Versandabwicklung der verschiedenen Frachtführer und inconsoLSA für die Abrechnung logistischer Dienstleistungen.

Im Zuge der Lagererweiterung werden mit dem Warehouse Management System inconsoWMS X vier vollautomatische Lagersysteme mit einer Gesamtkapazität von fast 120.000 Lagerplätzen effizient verwaltet und gesteuert. inconsoWMS X ermöglicht der MSMD Logistik GmbH künftig variable Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten sowie hohe Transparenz bei der durchgängigen Statusverfolgung.

Die Erweiterung der bestehenden Anlagentechnik durch entsprechende Logistik- und Einrichtungsgewerke erfolgt durch die UBH Software & Engineering. Der Umfang dieser Gewerke beinhaltet in der ersten Ausbaustufe unter anderem ein Shuttlelager mit 25.000 Behälterstellplätzen und 106 Shuttlefahrzeugen, sechs Ware-zu-Mann-Arbeitsplätze und acht Packplätze inklusive Fördertechnikanbindungen.

Über medi und MSMD Logistik

Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. Die gesamte Logistik am Standort Bayreuth erfolgt über die MSMD Logistik.