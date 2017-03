Nagel Austria: Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung

Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz werden in der Niederlassung St. Florian der Nagel Austria GmbH groß geschrieben. Das hat der auf Lebensmittellogistik spezialisierte Dienstleister jetzt schwarz auf weiß, denn zum ersten Mal wurde das Unternehmen mit dem Gütesiegel des Österreichischen Netzwerks für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ausgezeichnet. Das Zertifikat würdigt das jahrelange Engagement der Niederlassung, durch gezielte Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Nagel-Fit“ die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Belegschaft zu fördern und das Thema Gesundheit nachhaltig im Unternehmen zu implementieren.

Das gemeinsam mit der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse 2014 gestartete Projekt sah unter anderem vor, die Mittagsverpflegung zu verbessern. Die Niederlassung verfügt zwar über keine Kantine, doch seit Februar 2015 können die Mitarbeiter eine warme Mahlzeit bestellen und in Ruhe zu sich nehmen. Um den Wohlfühlfaktor während der arbeitsfreien Zeit zu steigern, wurde der Pausenraum neu gestaltet.

Sportliche Aktivitäten wie die Teilnahme an Tischtennis-, Kegel- und Fußballturnieren sowie an Firmenläufen sind weitere Bestandteile des BGF-Projekts „Nagel-Fit“. Darüber hinaus kann sich die Belegschaft regelmäßig im Intranet, auf Bildschirmen und bei betriebsinternen Veranstaltungen über Gesundheitsthemen informieren.

Das Projekt verfolgte verschiedene Ziele. Unter anderem galt es, die betriebliche Gesundheitsförderung dauerhaft in der Niederlassung zu integrieren, gesundheitsrelevante Bedingungen und Arbeitssituationen messbar zu optimieren und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern.„Dass dies gelungen ist, beweist die Auszeichnung mit dem BGF-Gütesiegel“, betont Niederlassungsleiter Christian Rottensteiner. Aktuell baut der Standort die betriebliche Gesundheitsförderung zu einem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) aus. Dazu werden Gesundheitsbeauftragte ausgebildet, die langfristig die Koordination künftiger Projekte steuern.

Nagel Austria beschäftigt in St. Florian südlich von Linz aktuell 160 Mitarbeiter. Spezialisiert ist die Niederlassung auf den Transport sowie die Lagerung, Kommissionierung, Konfektionierung und Verpackung von Lebensmitteln. Dafür stehen 3.750 m² Umschlag- und 7.800 m² Lagerfläche zur Verfügung. Zu den Kunden zählen Molkereien sowie Unternehmen der Fleisch- und Wurstwarenbranche. Insgesamt betreibt Nagel Austria vier Standorte, die in der Nähe der Ballungszentren liegen. Die Zentralverwaltung und größte Niederlassung befindet sich in Traiskirchen bei Wien.

Die auf Lebensmittellogistik in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen spezialisierte und europaweit tätige Nagel-Group mit Sitz in Versmold in Nordrhein-Westfalen beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter an 120 Standorten in 16 Ländern. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro.

www.nagel-group.com

Quelle: oevz.com