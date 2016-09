Nagel-Group eröffnet neues Logistikzentrum in Tschechien

Ein neues Lebensmittel-Logistikzentrum in Říčany-Jažlovice hat Nagel Česko mit einer feierlichen Schlüsselübergabe in Betrieb genommen. Die insgesamt 5.200 m² große Logistikanlage befindet sich in der Nähe zur bestehenden Hauptniederlassung in einem Logistikpark direkt an der Autobahn D1, rund elf Kilometer südöstlich von Prag.

„Wir sind in den vergangenen drei Jahren jeweils um rund zehn Prozent gewachsen – im Bestandsgeschäft und mit neuen Kunden. Dafür reichten die bisherigen Kapazitäten nicht mehr aus“, erläutert Jan Hyťha, Geschäftsführer von Nagel Česko, die Entscheidung für die Standorterweiterung.

Mit der neuen Halle erweitert das tschechische Tochterunternehmen der Versmolder Nagel-Group seine Kapazitäten um rund 4.600 m² Lagerfläche und knapp 5.900 Palettenstellplätze, Jan Hyt’ha: „Die Anlage ist als Trockenlagerplatz ausgelegt, weil sich speziell in Warensegmenten wie Wein, Spirituosen und Konserven das Geschäftsvolumen deutlich erhöht hat und entsprechende Lager- und Umschlagskapazitäten erfordert.“ Realisiert wurde der Neubau von Prologis in fünf Monaten Bauzeit im Prologis Park Prague D1 East.

Mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums schafft Nagel Česko gleichzeitig 30 neue Arbeitsplätze. Damit erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter auf insgesamt 180 Beschäftigte an den drei Standorten in Říčany-Jažlovice und Želatovice. Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an mehr als 100 Standorten über 11.000 Mitarbeiter in 16 Ländern. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro.

www.nagel-group.com

Quelle: oevz.com