Neue Drehscheibe für die Containerlogistik von Audi

Die belgische VGP-Gruppe hat das Logistikzentrum für mehr als 20 Mio. Euro im Gebiet Soltau-Ost III direkt an der Autobahn gebaut. Schnellecke Logistics investierte weitere rund 5,5 Mio. Euro. Die Anlage umfasst eine 45.000 m² große Halle mit rund 1.700 m² Bürofläche. Mit 90 Mitarbeitern ist das Exportzentrum gestartet. Im Vollbetrieb sind mehr als 300 Arbeitsplätze vorgesehen.

Dieses Verpackungszentrum wird Maßstäbe setzen“, sagte Dr. Michael Hauf, Leiter der Audi-Markenlogistik, bei der feierlichen Eröffnung des Logistikzentrums. Man werde hier technologische Neuerungen einsetzen, vom fahrerlosen Stapler bis zu robotergesteuerten Verpackungsmechanismen. Denn Logistik, das sei längst nicht mehr Kistenschieben, sondern umfasse anspruchsvolle technische Arbeitsplätze.

Bei dem Audi-Logistikzentrum für den Export nach Übersee handelt es sich um ein sogenanntes CKD-Lager (Completely Knocked Down). In Soltau werden die Teile von Audi-Zulieferern zusammengestellt, die per Container über die norddeutschen Seehäfen vor allem nach China, aber auch nach Mexiko, Brasilien und Indien verschickt werden.

