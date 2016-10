Neue Intermodal-Drehscheibe im rumänischen Oradea

Zwei der führenden europäischen Spezialisten für Logistiklösungen, P&O Ferrymasters und die Transmec Group, erweitern ihre 14-jährige Zusammenarbeit mit der gestrigen offiziellen Eröffnung einer neuen großen Anlage: Das private Intermodal-Terminal im rumänischen Oradea wird vom gemeinsamen Unternehmen Intermodal Vest betrieben.

Mit dieser partnerschaftlichen Initiative steht eine eigene Anlage für die innovativen und umweltfreundlichen Intermodalverbindungen auf der Schiene zwischen West- und Osteuropa zur Verfügung. Vor zwei Jahren führten die beiden Unternehmen einen Bahnshuttle zwischen Belgien und Rumänien ein – anfangs über den öffentlichen Kopfbahnhof im rumänischen Curtici – und ergänzten diesen im Juni um eine Verbindung zwischen Italien und Rumänien, bevor der Betrieb in Oradea übernommen wurde.

Mit privaten Bahnbetreibern und firmeneigenen Zügen werden aktuell drei Rundläufe pro Woche zwischen Oradea und dem belgischen Zeebrugge betrieben, sowie zwei Verbindungen pro Woche zwischen Oradea und Piacenza in Italien. Die Laufzeiten zwischen 48 und 72 Stunden werden in Kombination mit kurzfristigem Aviso geboten.

Der Betrieb stützt sich auf die gemeinsamen Unternehmensressourcen, die ein Netz aus 50 Niederlassungen in ganz Europa umfassen, sowie 500 Huckepack-Trailer und rund 2.500 Spezialcontainer. Die direkte Kontrolle über den Eigenfuhrpark ermöglicht eine ganzjährige Verfügbarkeit.

Das Terminal in Oradea wird rund um die Uhr, 7 Tage die Woche betrieben. Zwei Verschublokomotiven und zwei Greifstapler ermöglichen einen raschen Umschlag der Züge. Die rund um die Uhr eingerichteten Sicherheitsmaßnahmen umfassen 32 Videoüberwachungskameras. Ein nahtloser und kosteneffizienter Umschlag wird durch Dienstleistungen direkt vor Ort sichergestellt, wie Import-/Exportverzollung, Gefahrgutkompetenz und Cross-Docking/Umschlag im gesicherten Lager.

Die Autobahnnähe in Oradea ermöglicht einen raschen Anschluss für die Lkw in das rumänische Hinterland. Das Terminal bietet eine Anbindung auf der Straße von und in die Balkanregion, Türkei, Ukraine, Moldawien und Bulgarien, sowie Kurzstreckenseeverkehre von Constantza und Varna in die Schwarzmeerländer.

P&O Ferrymasters Intermodalleiter Wim Blomme dazu: “Unsere Kunden profitieren nun von einem eigenen und integrierten Intermodalprodukt unter Einbindung von Fährverkehr, Schiene, Straße und Terminalbetrieb – mit dem Schwerpunkt auf die Verbesserung der Dienstleistungen und den Aufbau eines Netzes für die Zukunft. Die Investitionen in die Übernahme und den Ausbau des Terminals zeigen unsere langfristige Vision und das Ziel uns weiter Richtung Osten zu entwickeln. Das Vertrauen der P&O Group in die Intermodal-Entwicklung zeigt sich auch in Zeebrugge, wo unsere Züge vom kürzlich erweiterten P&O Ferries Bahnterminal bedient werden.”

Der Beginn der Kooperation zwischen Transmec und der P&O Group geht zurück in die frühen 1980er-Jahre – ebenso wie die Gründung der Niederlassung des Fährunternehmens in Italien. Sie umfasste in den letzten 14 Jahren auch eine enge Zusammenarbeit mit P&O Ferrymasters, vor allem auf der Achse Italien – Großbritannien.

Im September 2014 erweiterten die Logistikpartner ihr Intermodalportfolio um den Betrieb der ersten gemeinsamen Züge im Rahmen des Joint Ventures zwischen Zeebrugge und Rumänien. Betriebliche und wirtschaftliche Grenzen am Kopfbahnhof in Curtici zwangen die Unternehmen sich nach einer privaten Alternative umzusehen. Die Aktivitäten von Intermodal Vest in Oradea wurde im April 2016 übernommen. Seitdem wurde am Ausbau der Terminalinfrastruktur gearbeitet sowie an der Einführung neuer Dienste.

Kennzahlen Intermodal Vest – Terminal Oradea

Umschlagfläche: 18.000 m² Lagerfläche: 675 TEU Jährliche Umschlagkapazität: 84.000 TEU Terminalkapazität: Bis zu 21 Züge pro Woche (3/Tag) – 24/7 Greifstapler: 2 Verschubloks: 2 Bahngleise: 2 x 200 m Anschlussgleise: 4 x 700 m

www.poferrymasters.com; www.transmecgroup.com

Quelle: oevz.com