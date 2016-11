Neue Struktur bei trans-o-flex: Es zählt die Kundensicht!

Um die neue Strategie der Konzentration auf Lösungen für die Bereiche Pharma, Kosmetik, Consumer Electronic sowie andere hochwertige Güter umzusetzen und deutlich zu machen, hat der Logistikdienstleister trans-o-flex seine Organisation in drei neue Geschäftsfelder gegliedert und in einen komplett neuen Außenauftritt eingebettet.

Die Logistikgruppe tritt ab sofort mit allen Dienstleistungen unter der einheitlichen Marke trans-o-flex auf. Es gibt drei Geschäftsfelder: Pharma Logistics, Technology Logistics sowie Contract Logistics. Pharma Logistics fasst das gesamte Transportangebot des Unternehmens für pharmazeutische Produkte und Kosmetik zusammen. Für Medikalprodukte wie Pflaster oder medizinische Geräte, die keine Temperaturdokumentation benötigen, gibt es den Produktbereich Health Direct.

Im Geschäftsfeld Technology Logistics bündelt trans-o-flex Transporte von Elektronikprodukten und anderen hochwertigen Gütern im Produktbereich Tech Direct. Im Geschäftsfeld Contract Logistics sind alle Lagerlogistikleistungen und Sonderservices organisiert. Beispiele sind die klassische Lagerung, Mehrwertdienste wie Displaybau und -bestückung, Fulfillment-Dienste wie Rechnungstellung, Debitorenmanagement oder Retourenaufbereitung.

„Wir haben die traditionelle Orientierung an internen Transport- und Logistikstrukturen über Bord geworfen und unsere Geschäftsfelder jetzt aus Kundensicht strukturiert“, erklärt Frank Iden, Vorsitzender der trans-o-flex-Geschäftsführung. „Gleichzeitig haben wir ein einheitliches neues Unternehmensdesign entwickelt, das alle Geschäftsfelder verbindet und von der Fahrerkleidung über Fahrzeuge bis zu Umschlagzentren, Broschüren oder Präsentationen zu den hohen Anforderungen unserer Kernbranchen passt.“

Die Fahrzeuge erhalten Schritt für Schritt ein einheitliches Auftreten, unabhängig davon, in welchen Transportnetzen sie eingesetzt werden. Dasselbe gilt für die Fahrerkleidung. 2018 soll die komplette Umstellung aller Pharmatransporte auf aktive Temperaturführung abgeschlossen sein.

Die Kernkompetenz der trans-o-flex-Gruppe besteht in Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronic sowie andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen transportiert Arzneimittel deutschlandweit aktiv temperiert und dokumentiert. Die Umsetzung der internationalen Logistikkonzepte erfolgt über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 35 Ländern Europas).

National wie international stellt trans-o-flex im Unterschied zu reinen Paketdiensten sowohl Ware in Paketen als auch auf Paletten zu und bietet Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne Mindermengenregelung), Express- und Zeitfensterzustellungen oder Direktfahrten. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung über Warehousing und Distribution bis zum Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gruppe, die rund 1.900 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich 2015 auf rund 500 Millionen Euro.

www.trans-o-flex.com

Quelle: oevz.com