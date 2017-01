Neue Verschublok am Güterterminal Graz Süd

Am 24. Jänner wurde am Güterterminal Graz Süd in Werndorf eine neue dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe 203 XT von der Firma Alstom Lokomotiven Service GmbH übernommen. Das Triebfahrzeug kommt voraussichtlich ab nächster Woche für Verschubfahrten am Güterterminal zum Einsatz.

Der Güterterminal Graz Süd verfügt über eine umfangreiche Eisenbahninfrastruktur. Allein die Gleisanlagen haben eine Länge von circa 17 Kilometer. Der Großteil der über 50 Weichen wird vom Verkehrsdisponenten ferngesteuert.

Technische Daten der Verschublok:

Baureihe: BR 203 XT

Achsanordnung: B’B‘

Spurweite: 1.435 mm

Länge über Puffer: 14.240 mm

Masse: 68 Tonnen

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Dieselmotor:

Hersteller: Caterpillar

Dauerleistung: 1.380 kW

www.stlb.at

Quelle: oevz.com