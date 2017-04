Neuer Meilenstein: Crown erreicht mit kürzlich verliehenen Auszeichnungen historische Marke

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat für seine Gabelstapler seit 1965 über 100 Industriedesignpreise erhalten. Neu hinzugekommen sind GOOD DESIGNTM Awards für die SC 6000 Serie und das PTH Work Assist® System sowie die vom iF International Forum Design verliehene Auszeichnung für das Multifunktionsfahrzeug der WAV 60 Serie.

„Die hundertste Auszeichnung ist ein Meilenstein, den wir sehr zu schätzen wissen“, erklärt Mike Gallagher, Vice President Design, Crown Equipment. „Wir fühlen uns geehrt, dass die Arbeit unseres Teams weiterhin bei renommierten Köpfen der Designwelt Anerkennung findet. Die Zahl 100 hat zwar eine gewisse Signalwirkung, doch gibt es auch zwei weniger leicht zu quantifizierende Größen, die uns sehr am Herzen liegen. Zum einen sind das die zahlreichen Bediener, die von unseren Designlösungen profitieren – etwa durch Ergonomie- und Sicherheitsmerkmale, durch optimale Rundumsicht oder eine höhere Produktivität. Zum anderen sind es die vielen Crown-Mitarbeiter, die über mehr als 50 Jahre hinweg zu unserem traditionell herausragenden Produktdesign beigetragen haben. Solche bemerkenswerten Kollegen findet man nicht jeden Tag.“

Crown erreichte diese historische Marke vor kurzem mit der Auszeichnung durch zwei renommierte Organisationen. Sowohl der Gegengewichtstapler der Crown SC 6000 Serie als auch das Crown PTH Work Assist® System wurden mit dem GOOD DESIGN™ Award vom „Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design“ und dem „European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies“ prämiert. Die Jury honorierte damit das hochwertige Design der beiden Geräte in der Kategorie „Industrie“. Mit diesen Erfolgen stieg die Zahl der GOOD DESIGN Awards für Crown auf fünfzehn. Die Crown WAV 60 Serie erhielt eine Auszeichnung des iF International Forum Design in der Kategorie „Automobile/Fahrzeuge“.

Die Crown SC 6000 Serie überzeugt mit einem gefederten, je nach Gewicht einstellbaren Sitz, der selbst am Ende einer anstrengenden 8-Stunden-Schicht noch komfortabel ist. Mit seinem niedrigen, rutschfesten Einstieg und den bequem platzierten Griffen ist der Stapler zudem für Einsatzbereiche konzipiert, die häufiges Ein- und Aussteigen erfordern. Die schlanke Lenksäule lässt sich in ihrer Neigung stufenlos verstellen und bietet dadurch Bedienern jeder Körpergröße die richtige Position. Der Lenkknauf mit seiner verschleißfesten, abwischbaren Oberfläche und Softgrip-Einsätzen ist auch nach einem langen Arbeitstag noch angenehm zu bedienen.

Die österreichische Firma Gebrüder Weiss Transport & Logistik Gesellschaft m.b.H. hat als eines von mehreren Unternehmen den neuen Crown SC 6000 Stapler während seiner Entwicklungsphase in der Praxis getestet. „Die robusten und langlebigen Frontstapler der Crown SC 6000 Serie können sowohl mit ihrem funktionellen und ergonomischen Design als auch mit verlässlicher und produktivitätssteigernder Technik überzeugen“, sagt Werner Drnec, Prokurist und Betriebsleiter bei Gebrüder Weiss. „Das Vierrad-Modell ist besonders wendig und bietet einen hohen Bedienkomfort, eine perfekt arbeitende Hydraulik und eine beeindruckende Rundumsicht – auch mit Kabine.“

Der Hubwagen der Crown PTH 50 Serie bewältigt palettierte Lasten bis zu 2.300 kg und wird in der Lagertechnik für vielfältige Aufgaben eingesetzt. Seine Nutzungsmöglichkeiten lassen sich mit dem praktischen Zubehör des Work Assist System, wie Stautaschen und einer klappbaren Ladeplattform erweitern, so dass Dokumente, Werkzeug und Schachteln in komfortabler Arbeitshöhe positioniert werden können. Dadurch muss der Bediener sich seltener bücken und kann Ein- und Auslagerungsvorgänge schneller erledigen.

Das Design der Crown WAV 60 Serie sorgt für mehr Sicherheit, Effizienz und Flexibilität in Arbeitsumgebungen, in denen üblicherweise Leitern verwendet werden, um auf Gegenstände in größerer Höhe zuzugreifen, beispielsweise im Einzelhandel und in der Fertigung.

Das Wave® Multifunktionsfahrzeug ist für eine Vielzahl von Anwendungen in engen und stark frequentierten Umgebungen konzipiert und eignet sich optimal für das Handling und den Transport kleinerer Lasten in Wareneingang, Versand und Lagerung sowie für das Kommissionieren. Mit dem Wave ist gleichzeitiges Fahren und Heben möglich. Die Bediener können also zügig durch das Lager navigieren und dabei den Fahrerstand auf die jeweils erforderliche Greifhöhe anheben bzw. absenken, was einen reibungslosen Arbeitsfluss gewährleistet. Die integrierte Systemsteuerung des Wave sorgt dabei durch intelligente Koordination von Bedienerführung und Steuerung aller Lenk-, Brems-, Hub- und Senkvorgänge sowie weiterer Fahrzeugsysteme für optimale Leistung und Kontrolle.

Über die Crown Equipment Corporation

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen

Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 13.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com

Besuchen Sie auch unseren Online-Newsroom unter http://news.crown.com/de/

Ansprechpartner:

Jörn Erdmann Dr. Christian Lang

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG Lang & Tomaschtik Communications

T: +49 (0) 89 93 00 23 13 T: +43 (0) 699 100 26 395

E: joern.erdmann@crown.com E: christian.lang@lang-tomaschtik.cc