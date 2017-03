Neues Produkt: Werker 4.0 © – der Daten erFASSER

Mit Beginn der Logimat 2017 präsentiert advanced PANMOBIL systems seine neueste Entwicklung mit dem Konzept „Alles erFASSEN“. Es ist das erste, komplett durchdachte Wearable für alle aktuellen und zukünftigen Industrie 4.0-Anwendungen.

Mit dem Werker 4.0 © stellt das Kölner AutoID-Unternehmen ein für den Nutzer individuelles Handschuh-Scan-System vor, mit dem sich Barcode und RFID im wahrsten Sinne des Wortes anfassen lassen. Durch Anbindung an Datenbrillen und Pick by Voice werden Industrie und Logistik damit jetzt so richtig fit für das 21. Jahrhundert der automatischen Datenerfassung.

Kleider machen Leute…oder der Handschuh den Werker

Im rauen Logistik- und Industrie-Alltag wird geschwitzt, Teile gehen kaputt oder werden dreckig. Welcher Werker in der Halle möchte schon den Handschuh seines Vorgängers anziehen, auch wenn es sich dabei um die neueste Scan-Technologie handelt?! Aktuell erhältliche Barcode und RFID-Wearables haben einen entscheidenden Nachteil: den starren, nicht frei wählbaren Handschuh. Grundkonzept für den Werker 4.0 © sind aus diesem Grund individuelle und leichte Handschuh-Basis-Modelle. Diese gibt es für jedes Anwendungsgebiet im passenden Material (Leder, Gummi, Latex…) als auch in verschiedenen Größen. Jeder ist langlebig und strapazierfähig. Somit erhält jeder Anwender seinen persönlichen, auf sein Aufgabengebiet angepassten Handschuh, der unkompliziert mit den beiden anderen Technik-Komponenten verrastet werden kann.

Das Konzept: alles erFASSEN

Egal ob 1D/2D Barcodes, RFID (LF, HF, UHF), eine hybride Mischung aus beiden oder jede Technologie separat – mit dem PANMOBIL Reader wird der Werker 4.0 © zu einem Wearable, mit dem sich wirklich alle SCAN-Varianten vom Nutzer erfassen lassen. Dabei bietet jeder neue Wechselhandschuh zugleich einen neuen Kantenschutz für das Reader-Gehäuse. Durch einen speziell entwickelten Easy-Scan-Auslöser in Daumen und Zeigefinger, ist eine ergonomische Erfassung ohne ermüdenden Tastendruck möglich. Der Scan erfolgt hierbei entweder durch Annäherung der beiden Finger oder durch eine intuitive Handgeste.

Herzstück mit allen modernen Schnittstellen

Herzstück des Werker 4.0 © ist die zentrale Steuerungseinheit, welche direkt am Handgelenkt getragen wird. In ihr verbirgt sich das Gehirn. Ausgestattet mit aktuellem Android Betriebssystem und allen modernen Kommunikationsschnittstellen, wie WLAN, Bluetooth und Mobilfunk lässt es sich nicht nur mit jedem Unternehmensnetzwerk verbinden. Eine Kombination mit Datenbrillen oder die Nutzung von Pick by Voice für Sprachführungen durch Industrie-Headsets sind ebenfalls möglich. Sein Full-Color Display gibt dem Nutzer dabei Hinweise, welcher Arbeitsschritt als nächstes zu erfolgen hat oder in welchem Regal er welche Ware zur Kommissionierung findet. Durch Bewegungssensoren und GPS lässt sich zudem lokalisieren, wo genau sich der Mitarbeiter in der Werkshalle aufhält, um ihn ganz genau zur entscheidenden Aufgabe lotsen zu können. Ein Schacht für Wechsel-Akkus sorgt dabei für Energie nonstop. Die eingebaute Fotokamera ermöglicht professionelle Qualitätssicherung und Dokumentation. In Kombination mit der bewährten PANMOBIL Software „EMMware mit SCOUTtechnology“ werden alle erfassten Barcode- oder RFID-Daten drahtlos an jedes gewünschte ERP-System übermittelt.

advanced PANMOBIL systems stellt seinen Werker 4.0 © exklusiv auf der Logimat 2017 in Halle 4, Stand 4F11 vor.