Neues vierpoliges Design und Zwischenladefähigkeit erfüllen Leistungsanforderungen für Schwerlastan

EnerSys® (NYSE:ENS), ein weltweit führender Hersteller von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen kombiniert jetzt seine neue vierpolige IRONCLAD®-Batterie mit den Vorteilen der Zwischenladung, um die Anforderungen von Schwerlastanwendungen zu erfüllen. Diese leistungsstarke Kombination bietet Nutzern von Flurförderzeugen die Möglichkeit einer sicheren Ladung, vermeidet unnötige Handhabung von Batterien und erhöht die Verfügbarkeit der Fahrzeuge.

Angesichts der steigenden Nachfrage in Europa nach Lösungen, die einen Batteriewechsel unnötig machen (Zero Battery Change℠, ZBC), die Notwendigkeit einer manuellen Handhabung reduzieren und die Produktivität erhöhen, birgt die Kombination der EnerSys-Batterietechnologie mit EnerSys-Überwachungs- und Ladesystemen das Potential für eine Optimierung der Effizienz.

Zwischenladung

Ein wichtiger Bestandteil des ZBC-Konzepts ist die Zwischenladung, d. h. die Möglichkeit, die Batterie zu einem günstigen Zeitpunkt innerhalb des normalen Arbeitsablaufs zu laden, anstatt sie komplett zu entladen und dann wieder voll aufzuladen. Martin Walsh, leitender Produktmanager EMEA bei EnerSys Motive Power, erklärt: „Enersys stellt sowohl die Batterien als auch die Ladegeräte her. In Verbindung mit unserer Wi-iQ®-Batterieüberwachungstechnologie ermöglicht uns dies, das Ladeprofil des Systems an die Anforderungen des Anwenders und der Anwendung anzupassen. Außerdem ist unser schnelles Zwischenladesystem in der Lage, die Batterie innerhalb einer Stunde auf 25 % der Batterieleistung aufzuladen – eine in der Branche unübertroffene Leistungsfähigkeit.“

Vier Pole bieten technische Vorteile

Wenig überraschend stellen Schwerlastanwendungen hohe Anforderungen an eine Batterie. Um Lasten mit einem Gewicht von bis zu 10 Tonnen schnell und präzise zu heben, wird eine hohe Leistung benötigt. Dank ihrer Ausführung mit 4 Polen kann die neue IRONCLAD® -Batterie besser Ströme von mehr als 320 A abgeben, da sich der Strom auf alle Pole verteilt. Wenn ein Strom von 320 A aufgeteilt wird, fließt über jeden Batteriepol ein Strom von 160 A. Die Aufteilung verringert die Beanspruchung der Pole und erhöht die Sicherheit aufgrund geringerer Hitzeentwicklung und damit verbundenem, reduziertem Risiko auf Durchschmelzung oder sonstigen Beschädigungen. Durch die geringeren Beanspruchungen der Batteriebauteile erreicht die Batterie auch eine längere Lebensdauer.

„Ein weiterer kleiner, aber wichtiger Vorteil der Ausführung mit 4 Polen“, meint Martin Walsh weiter, „ist die Senkung der Spannungsverluste. Wenn bei unserem größten 96-V-System durch niedrigere Spannungsverluste nur ein paar Prozent Leistungssteigerung erzielt werden können, resultiert dies in höherer Leistung und Energieeinsparungen für den Anwender.“

Die neue IRONCLAD® -Batteriebaureihe mit 4 Polen werden mit 9, 10 oder 12 Positivplatten und einer maximalen Amperestunden-Kapazität von 2.064 Ah angeboten – eine der marktweit höchsten Kapazitäten – und bietet 15 % mehr Leistung als eine herkömmliche Batterie.

