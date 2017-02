NextLevel Logistik: Folgeauftrag für WEASEL®-Flotte

SSI Schäfer realisierte für Fashion-Logistikdienstleister NextLevel Logistik® GmbH eine weitere Flotte Fahrerloser Transportsysteme (FTS) vom Typ WEASEL. Der Einsatz erfolgt in der Kommissionierumgebung eines Hängewarenlagers.

Die erneute Auftragsvergabe unterstrich das hohe Maß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, mit dem das Konzept der barrierefreien Automationslösung überzeugt. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die NextLevel Logistik® GmbH am Unternehmenssitz in Eltmann bei Schweinfurt eine WEASEL-Flotte von SSI Schäfer in Betrieb genommen. Inzwischen wurde diese innovative innerbetriebliche Flottenlösung im Rahmen der CeMAT 2016 in Hannover sogar mit dem „International Forklift of the Year“ (IFOY) Award in der Kategorie Intralogistics Solution ausgezeichnet.

In Eltmann konnten sich die WEASEL bereits hervorragend bewähren. „Das Konzept hat bei allen übernommenen Aufgaben durch Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit überzeugt, so dass wir die Anwendung nun erweitert haben“, sagt Next Level-Geschäftsführer Henrik Bugiel. „Die vielfältigen Optionen für eine flexible Gestaltung der Transportfahrzeuge und zur problemlosen Skalierbarkeit der Lösung waren ein wichtiges Entscheidungskriterium für das System.“

In einer separaten Halle unterstützt die neue WEASEL-Flotte die Kommissionierung von Hängewaren. Dazu wurden die Aufbauten mit speziellen Vorrichtungen für den Hängewarentransport ausgestattet. Eine vollautomatische Wareneingangslesung wird mittels RFID-Lesetunnel zur automatischen RFID-Pulk-Erfassung der transportierten Warenstücke ermöglicht. Dank seiner optischen Spurführung kommt das Fahrerlose Transportsystem ohne fest installierte Systemkomponenten aus. Dies ermöglichte eine schnelle Implementierung und eine nahtlose Einbindung in die innerbetrieblichen Warenflüsse. Die neue WEASEL-Flotte ist bereits Ende September 2016 in Betrieb gegangen. „Eine flexible und modulare Transportlösung, die wir kurzfristig realisieren konnten“, fasst Bugiel zusammen. „Wir sind sehr zufrieden.“

