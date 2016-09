Nie wieder verschollenes Gepäck am Flughafen

Auf dem IoT Solutions World Congress in Barcelona,vom 25.-27. Oktober diesen Jahres, werden intelligente Lösungen zur Reduzierung von Lärm in Städten, der Verbesserung der Wasserversorgung und der Gepäckbeförderung in Flughäfen gezeigt.

Der Testbed Bereich – das einzige Areal zur Demonstration von industriellen IoT Technologien unter realen Bedingungen auf Messen – wird zehn Themengebiete beinhalten, in denen die neuesten Technologien direkt vor den Augen der Journalisten und Besucher vorgeführt werden können.

The Testbeds demonstrieren bisher unbekannte Technologien oder kombinieren bestehende Lösungen mit dem Ziel, eine neue, bahnbrechende Lösung zu generieren und dabei internationale Standards neu zu definieren. Die Ausführung der einzelnen Testbeds vor Ort wird dabei vom Industrial Internet Consortium (IIC) bereitgestellt und überwacht.

Das intelligente Airline Gepäckmanagement Testbed beispielsweise wird demonstrieren, wie General Electric, Oracle, Infosys und M2MI eine Lösung gefunden haben, den sonst so alltäglichen Verlust oder die Beschädigung von Gepäckstücken zu verhindern. Das Testbed vereint dabei verschiedene Technologien des (I)IoT, um die Gepäckstücke zu lokalisieren und die Abfertigung mit dem Transport und dem generellen Gepäckmanagement in Flughäfen zu verknüpfen. Das Ziel ist es, die extreme Anzahl von bis zu 23 Millionen jährlich verlorenen Koffern stark zu reduzieren und dabei die Kompensationskosten zu senken sowie das Image zu verbessern.

Die Lisaboner Gemeinde Odivelas, zusammen mit Fisonic und Fiware, werden ein stetiges Echtzeit-Lärm-Überwachungssystem vorstellen, welches automatisiert die lautesten Ort identifiziert, um zum Beispiel eine Karte mit hoher Lärmbelastung zu erstellen, um den Lebensstandard der Anwohner zu erhöhen. Andererseits löst das System auch einen Alarm aus, wenn es Schüsse oder Verkehrsunfälle erkennt, sodass ein schnelles eingreifen möglich ist.

Telefónica wird ein Projekt vorstellen, das zurzeit in Seville mit Fiware durchgeführt wird. Im Rahmen von diesem wird die Wasserqualität von städtischen Fontänen überwacht – Chlorwerte, pH-Wert, Temperatur, Pumpengeschwindigkeit und sogar Windgeschwindigkeit. Damit ist ein besseres Steuern der Fontänen möglich, um zum Beispiel die Höhe der Wassersäule zu kontrollieren und andere technisch Parameter zu überwachen. Mit diesem System ist es den Stadtverwaltungen möglich, die Effizienz der Anlagen zu erhöhen und dadurch viel schneller zu reagieren, als es durch den Einsatz eines Technikers möglich wäre.

Über den IoTSWC

Der Internet of Things Solutions World Congress (IoTSWC) findet vom 25. bis 27. Oktober in Barcelona statt. Es werden mehr als 160 Aussteller sowie 200 Referenten vor Ort sein und 8.000 Besucher erwartet.

Die Konferenz bringt die weltweiten Vordenker und Führungskräfte aus dem Bereich des industriellen Internet der Dinge zusammen, um mit den Referenten und in Diskussionsrunden die sechs Hauptthemen und deren Zukunft zu besprechen – Produktion, Krankenhaustechnik, Energie, Transport & Logistik, Innovation & Technologie und die Digitalisierung aller Geschäftsbereiche.

Unter den Referenten sind beispielsweise Derek O’Halloran (Head of IT, World Economic Forum) und Sam George (Direktor von Azure IoT, Microsoft) sowie viele weitere führende Persönlichkeiten und Forscher aus dem Bereich des IoT, der Industrie, von Universitäten und Think-Tanks der ganzen Welt.

Firmen wie Accenture, Deloitte, EMC, GE, HCL, Intel, IBM, Microsoft, SAP, Schneider Electric und Vodafone werden ihre neuesten Produkte und Innovationen aus dem IIoT vorstellen. Auch Institutionen wie die Aalborg Universität, die Universitat Rovira i Virgili und das Massachusetts Institute of Technology werden dem IoTSWC beiwohnen.