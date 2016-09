Nina Strippel und Manfred Bayer erhalten Prokura bei LUG

Die Gesellschafter des Luftfrachtabfertigers LUG aircargo handling GmbH haben Manfred Bayer und Nina Strippel Prokura für die LUG München aircargo handling GmbH & Co. KG erteilt.

Der Luftfrachtabfertiger LUG aircargo handling GmbH, Frankfurt/Main, stärkt sein Führungsteam. Per 16.August haben Manfred Bayer, Manager Operations, und Nina Strippel, Manager Sales, Customer Service & Quality, Prokura für LUG München aircargo handling GmbH & Co. KG. Nina Strippel ist seit Januar 2013 bei LUG. Sie übernahm damals das Key Account Management von Patrik Tschirch. Manfred Bayer ist seit acht Jahren für das Unternehmen tätig und hat in dieser Zeit die Station eröffnet und zum Erfolg geführt.

„Ich freue mich über das Vertrauen und die zusätzliche Verantwortung. Die LUG München aircargo handling GmbH & Co. KG besteht seit acht Jahren und leistet einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg“, sagt Nina Strippel.

„Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen der Gesellschafter. Meine Hauptaufgabe besteht darin, die LUG Qualitätsservice-Strategie in München weiter voranzutreiben und gemeinsam mit meinem Team die anstehenden Herausforderungen zu meistern“, ergänzt Manfred Bayer.

„Als progressiv orientiertes Unternehmen praktizieren wir seit vielen Jahren „Lean Management“. Das bedeutet, dass alle Aktivitäten auf unsere Kunden und ihre Wünsche ausgerichtet sind. Unsere Unternehmensphilosophie zeigt sich aber auch in einem offenen Betriebsklima mit etablierter Teamarbeit. Den Mitarbeitenden wird so viel Freiraum und Eigenverantwortung wie möglich eingeräumt, damit sie Entscheidungen selbstständig treffen können. Die Prokura-Erteilung unterstreicht diese Management-Prinzipien“, erläutert Patrik Tschirch, Managing Director & CEO, LUG aircargo handling GmbH. „LUG ist eines der innovativsten, unabhängigen Frachtabfertigungsunternehmen in Deutschland. Fortschrittliches Denken und Handeln zeichnet auch unseren Führungsstil aus.“

LUG aircargo handling GmbH

LUG ist Teil der Dettmer Group KG, ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Bremen. LUG bietet maßgeschneiderte, zuverlässige Lösungen für sämtliche Aufgabenstellungen im Bereich des Luftfracht-Handlings an den deutschen Hauptflughäfen Frankfurt/Main und München an. Das Unternehmen hat im Jahr 2015 rund 300.000 t Fracht abgefertigt. Es bewirtschaftet in Frankfurt 33.000m² und in München 3.300 m2 überdachte Lagerfläche mit direktem Zugang zum Vorfeld für alle Güterarten, einschließlich Gefahrgut. Ferner verwaltet LUG 12.500 m2 modern ausgestattete Büroflächen in ihrem Gebäude in der Cargo City Süd am Frankfurter Flughafen. www.lug-fra.de