Nor Lines wird Teil der Eimskip-Gruppe

Die Aktivitäten der Nor Lines erfahren eine Umstrukturierung mit dem Zweck die Dienste sowie die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern, begleitet von der Integration in die laufenden Geschäftsaktivitäten von Eimskip in Norwegen. Der Betrieb von Nor Lines war in den letzten Jahren herausfordernd und das Unternehmen ist für Eimskip eine strategische Ergänzung im Kernmarkt. Die gesamte Transaktion ist „Asset-light“.

Die Übernahme eröffnet Eimskip die Gelegenheit, den Kunden weiter gefasste Mehrwertdienste zu bieten. Norwegische Exporteure und Importeure sollen zudem von der Synergie zwischen den Liniendiensten der beiden Unternehmen profitieren. Der geschätzte Jahresumsatz von Nor Lines beläuft sich auf 110 Mio. Euro und das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Die Übernahme wird durch Barmittel finanziert. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die norwegische Wettbewerbsbehörde. Weitere Details zur Übernahme werden im Zuge der Investorensitzung bei Eimskip am 18. November 2016 bekannt gegeben.

Die Geschichte der Nor Lines geht zurück bis 1930 und das Unternehmen betreibt aktuell ein umfassendes Servicenetz in Norwegen für Stück- und Kühlgut auf dem See- und Landweg. Nor Lines bietet regelmäßige Verbindungen nach und von Norwegen und hat in den vergangenen Jahren ein Landtransportnetz aufgebaut, in dem auch der Schienenverkehr ist ein wichtiges Element darstellt.

Aktuell betreibt Nor Lines eine Flotte aus sieben Frachtschiffen auf drei verschiedenen Routen von und nach Norwegen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Schiffsflotte wird Eimskip den Betrieb von fünf der sieben Schiffe übernehmen und soll damit zur Stärkung des gemeinsamen Streckennetzes zwischen Norwegen, Kontinentaleuropa und der Ostsee beitragen. Von den fünf Schiffen steht eines im Eigenbesitz und vier werden gechartert.

Nor Lines bietet umfangreiche Landverkehrsdienste mit einem Netz von 60 Terminals entlang der norwegischen Küste, die den Lkw-Transport und den Seetransport verbinden und damit eine Tür-zu-Tür-Lösung bieten. Von den 60 Terminals betreibt das Unternehmen 14 Terminals selbst und 46 werden von Agenturen betrieben. Über das Netz bietet das Unternehmen auch Lagerung und Spedition. Das Nor Lines Netz umfasst 450 Lkw, im Besitz und betrieben von Drittanbietern, und 50 Direktverbindungen zwischen den 14 Terminals. Darüber hinaus vermarktet Nor Lines Frachtkapazität auf den 11 Schiffen von Hurtigruten, die entlang der norwegischen West- und Nordküste fahren und täglich 32 Häfen anlaufen.

Gylfi Sigfússon, President und CEO von Eimskip: „Der Erwerb von Nor Lines ist ein großer Schritt zur Erweiterung des Leistungsspektrums und zur Stärkung der laufenden Dienste von Eimskip in Norwegen. Eimskip betreibt derzeit sieben Kühlschiffe in Norwegen, die zwischen Norwegen, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich fahren. Die Übernahme wird unsere Effizienz steigern und das Fahrtgebiet um die Ostsee und Deutschland erweitern.“

Eimskip wurde 1914 gegründet und notiert an der Nasdaq Iceland. Das Unternehmen betreibt ein Netz von 58 Büros in 19 Ländern mit 20 Schiffen und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte der Einnahmen von Eimskip werden außerhalb Islands generiert. Die Vision des Unternehmens ist es, ein zuverlässiges Transportsystem im Nordatlantik zu schaffen und weltweite Kühllogistik-Dienste zu bieten.

www.eimskip.com

Quelle: oevz.com