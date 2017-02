Nothegger und TX Logistik starten Ganzzuglinie Verona – Leipzig

Vom 7. Februar an verbinden die Nothegger Transport Logistik GmbH und die im Schienengüterverkehr tätige TX Logistik AG (Troisdorf / Deutschland) mit einer neuer Ganzzuglinie Norditalien und Ostdeutschland. Mit einer Kapazität von 34 Stellplätzen, welche zu gleichen Teilen zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt werden, verkehrt der intermodale Zug bald dreimal wöchentlich von Verona zum DUSS Terminal Leipzig in Leipzig und retour.

Nothegger Transport Logistik arbeitet seit 2010 an einem intermodalen Netz in ganz Europa. Bis jetzt wurden 20 Mio. Euro in Equipment und mehr als 7 Mio. Euro in die Systementwicklung investiert. Das Unternehmen in Familienbesitz transportiert aktuell auf 10 Ganzzuglinien mehr als 1.800 Ladungen pro Woche. Durch das intermodale Projekt zwischen Verona und Leipzig wächst das Aufkommen auf etwa Sendungen auf etwa 1.900 Sendungen pro Woche.

CEO Karl Nothegger jun. sieht die Vorteile der Ganzzuglinien für die Kunden besonders in der höheren Nutzlast bis zu 29 Tonnen und im sogenannten „Grünen Punkt“ durch die Einsparung von CO2 Emissionen. Die Züge unter der Verantwortung seines Unternehmens befördern Güter nach Süditalien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Finnland. Transportiert werden kann alles, vom Schüttgut bis zu Frigo- / Thermoprodukten und konventionellen Planen-Ladungen.

Nothegger Transport Logistik GmbH mit Hauptsitz in St. Ulrich am Pillersee in Tirol wurde 1992 gegründet. Die Spedition hat 15 internationale Niederlassungen in Deutschland, der Slowakei, Österreich, der Schweiz und Italien. Mit rund 1.500 Mitarbeitern sieht sich das Familienunternehmen als Komplettanbieter im Bereich Transportlogistik mit zuletzt rund 230 Mio. Euro Jahresumsatz.

www.nothegger-transporte.at; www.txlogistik.eu

Quelle: oevz.com