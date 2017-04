OCEAN Alliance: Optimierte Dienste für Deutschland und Österreich

Als Hauptakteur der neuen OCEAN Alliance, dem laut Eigenangaben größten operativen Abkommen in der Schifffahrt, bietet die Containerreederei CMA CGM fortan ein noch besseres Serviceportfolio für den deutschen und österreichischen Markt. Mit optimierten Diensten und nunmehr drei deutschen Anlaufhäfen, die mittels effizienter Intermodallösungen an das europäische Hinterland angebunden sind, können Kunden auf ein erweitertes Angebot zurückgreifen. So steht im Rahmen des FAL 5-Dienstes, der Deutschland mit Singapur und Deutschland verbindet, mit dem JadeWeserPort in Wilhelmshaven jetzt ein weiterer deutscher Hafen neben Hamburg und Bremerhaven bereit.

Die Dienste wurden sowohl in Bezug auf Kapazität als auch Transitzeiten deutlich verbessert. Mit neun Tagen von Bremerhaven nach Charleston bietet der Victory Service laut eigenen Angaben die schnellste Transitzeit im Markt auf dieser transatlantischen Route. Der Liberty Service knüpft an dieses Angebot an: Mit neun Tagen von Bremerhaven nach New York und 12 Tagen nach Norfolk gehört er zu den schnellsten Diensten im Markt und überzeugt zugleich mit einer erhöhten Kapazität.

Bei den Fernost-Verkehren spielt die OCEAN Alliance mit dem FAL 2-Dienst ebenfalls eine führende Rolle. So wird Shanghai in 31 Tagen von Hamburg aus erreicht. Westwärts von Qingdao und Dalian nach Hamburg beträgt die Transitzeit 36 beziehungsweise 38 Tage.

Gemeinsam mit dem Hamburger Short Sea-Experten OPDR bietet CMA CGM schnelle und zuverlässige Verbindungen nach Nordeuropa, in den baltischen Raum sowie zur iberischen Halbinsel und zu den Kanaren an. Darüber hinaus stehen regelmäßige Zugverbindungen zwischen den drei großen Häfen und den Städten München, Nürnberg, Regensburg, Kornwestheim, Ulm, Berlin, Leipzig, Bremen, Dortmund, Köln und Mannheim zur Verfügung; dies ergänzt um effiziente Zugverbindungen von und nach Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Schweiz und Tschechien.

Daten und Fakten CMA CGM in Deutschland:

Drei deutsche Häfen: Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven

21 Dienste

22 wöchentliche Abfahrten sowie zusätzliche Feeder-Calls

6 Büros in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart

Außerdem verantwortlich für Büros in: Basel & Genf in der Schweiz, Bratislava in der Slowakei, Prag in der Tschechischen Republik und Wien in Österreich

