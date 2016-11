„Ocean Alliance“ präsentiert ihr weltweites Serviceangebot

Die Mitglieder der neuen „Ocean Alliance“ – die CMA CGM Group, Cosco Container Lines, Evergreen Line und Orient Overseas Container Line – haben am 3. November das für die laut Eigenangaben weltweit größte Schifffahrtsallianz geplante Serviceangebot veröffentlicht.

Gemeinsam wird das Quartett 40 Dienste auf den East-West-Trades mit etwa 100 Anlaufhäfen und fast 500 Port-Pairs betreiben. Mit einer Flotte von fast 350 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von 3,5 Mio. TEU erfüllt die neue Allianz den Anforderungen globaler Lieferketten und bietet gleichzeitig höhere Abfahrtsfrequenzen, bessere Transitzeiten und ein größeres Angebot an Loops, Anlaufhäfen und Port-Pairs.

Das Serviceangebot im Detail:

Auf dem Transpacific-Trade: 20 loops, 145 weekly calls, 52 ports

Die CMA CGM Group wird hier führend sein mit den Marken CMA CGM und APL.

Auf dem Asia – Northern Europe-Trade: 6 loops, 79 weekly calls, 31 ports

Die Kunden werden von höheren Abfahrtsfrequenzen und mehr Häfen profitieren. Das globale Netzwerk an Agenturen bietet hierbei maßgeschneiderte Lösungen.

Auf dem Transatlantic-Trade: 3 loops, 34 weekly calls and 21 ports

Nordeuropa wird durch direkte Dienste von allen westlichen Mittelmeerstaaten umfangreich abgedeckt. Umfangreiche Intermodallösungen von und nach Mexiko und eine Verbindungen in den östlichen Mittelmeerraum, die Adria, das Schwarze Meer und nach Nordafrika via Malta, runden das Angebot ab.

Auf dem Asia – Mediterranean trade: 4 loops, 67 weekly calls, 33 ports

Durch ein umfangreiches Feeder-Netzwerk werden die Kunden von nahtlosen Verbindungen in alle Outer-Ports im Mittelmeerraum profitieren. Des Weiteren: Vier Loops inklusive Singapur und eine vielfältige Abdeckung Nordafrikas durch 13 Feeder und 15 wöchentliche Anläufe.

Auf dem Asia – Red Sea-Trade: 2 loops, 21 weekly calls and 12 ports

Eine hohe Anzahl an CMA CGM-Agenturen bietet exzellenten Kundenservice in den Regionen der Ladehäfen (China, Nordasien, Südostasien) als auch in den Ländern der Bestimmungsorte (Djibouti, Äthiopien, Jemen, Sudan, Jeddah, Ägypten und Jordanien). Über Jeddah ist dieser Loop mit Nordeuropa, dem Mittelmeerraum, dem Golf und mit den USA verbunden.

Auf dem Asia – Middle East-Trade: 5 loops, 55 weekly calls, 25 ports

Besten Transitzeiten im Markt mit direkten Anläufen in Korea, China, Taiwan und vielen Häfen in Südostasien. Es wird direkte Anläufe im Mittleren Osten geben, die acht Länder bedienen und Zugang zu einem umfangreichen Feeder-Netzwerk ermöglichen.

Kürzlich haben die U.S. Federal Maritime Commission und Südkoreas Ministry of Oceans and Fisheries die „Ocean Alliance“ genehmigt. Man werde weiterhin eng mit allen Autoritäten zusammenarbeiten, um alle nötigen behördlichen Genehmigungen für die Aufnahme des operativen Betriebes der „Ocean Alliance“ zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

www.cma-cgm.com

Quelle: oevz.com