Österreich in Berlin am Logistikkongress

Die 33. Deutsche Leitveranstaltung des Sektors unter dem Motto „Den Wandel gestalten“ öffnet die Pforten am 19. Oktober 2016.

In deren Rahmen präsentiert sich die BVL Österreich erneut als Meeting Point des Landes. Siehe Anhang Roter Kreis Raum Tegel. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen anläßlich der Teilnahme. Besonders will ich die „After Work XL Party“ am 20. Oktober 2016 ab 17:30 im Ausstellungsbereich erwähnen. In diesem Sinne besuchen Sie uns gerne und wir wünschen Ihnen gemeinsam mit den Bremer Kollegen der Bundesvereinigung Logistik eine Zeit des Erfolges plus Überraschung.