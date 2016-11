Österreichische Post holt Eventreise-Spezialist SPLASHLINE in die Cloud

Die Österreichische Post AG und der Reiseveranstalter SPLASHLINE Travel und Event GmbH arbeiten ab sofort im Bereich der digitalen Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) zusammen. Über die Business-Lösung „Post Cloud Enterprise“ haben SPLASHLINE-Mitarbeiter künftig auch von unterwegs sicheren Zugriff auf geschäftsrelevante Dokumente, wie etwa Buchungsinformationen von Reisenden. Die österreichische Cloud-Lösung ermöglicht eine effizientere Datenverarbeitung sowie eine strukturierte digitale Dokumentenablage und erhöht gleichzeitig die Attraktivität des Arbeitsplatzes.

In der Tourismus-Branche gehört es zum Berufsalltag, ganzjährig unterwegs zu sein und Reisen vor Ort zu betreuen. Dabei ist es essentiell, überall und jederzeit einen sicheren Zugriff auf Geschäftsdokumente zu haben – egal ob über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Der größte Eventreise-Veranstalter Österreichs SPLASHLINE führte daher vor kurzem das digitale Dokumentenmanagement-System (DMS) der Österreichischen Post ein, dass über die moderne Business-Lösung „Post Cloud Enterprise“ läuft. „Unsere Mitarbeiter können mit der Cloud-Lösung an ihren mobilen Arbeitsplätzen jederzeit via Smartphone die Buchungsdaten der Reisenden abrufen und bearbeiten. Selbst auf einem Schiff vor der italienischen Küste – das ist ein enormer Effizienzgewinn“, freut sich Thomas Wagner, Bereichsleiter IT bei SPLASHLINE.

Post unterstützt KMU auf dem Weg ins digitale Zeitalter

Die auch für die Bedürfnisse von KMU entwickelte „Post Cloud Enterprise“ wurde vor einem Jahr vom Post-Geschäftsfeld Mail Solutions gemeinsam mit der Linzer Fabasoft vorgestellt. „Geschäftsrelevante Informationen können über ein Dokumentenmanagement-System direkt in unserer Cloud verwaltet, gespeichert und bearbeitet werden – und zwar sicher und compliant“, erklärt Martin Ferger, Leiter Dokumentenlogistik bei der Post. „Mit unserem Technologiepartner Fabasoft realisieren wir für unsere Kunden eine ‚österreichische Lösung‘ und tragen so zu Transparenz, Datensicherheit, Nachvollziehbarkeit und einer revisionssicheren Archivierung in Unternehmen bei.“ Die rasche Implementierung der kostengünstigen DMS-Lösung ermöglicht auch KMU einen leistbaren Einstieg in die Welt der Digitalisierung.

Moderne Arbeitstools steigern Attraktivität von Jobs

Die DMS-Lösung der Post unterstützt dabei auch den Wandel zu einer digitalen Unternehmenskultur. „Gerade jungen Mitarbeitern, den Digital Natives, muss man heute auch moderne und digitale Arbeitstools zur Verfügung stellen, wenn man ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte“, sagt Klaus Wimmer, Geschäftsführer/CMO von SPLASHLINE. „Früher haben wir pro Jahr Unmengen an Aktenordnern mit Papierdokumenten gefüllt. Ein unglaublicher Aufwand, der nun der Vergangenheit angehört.“ Einzelne Geschäftsfälle und Informationen können im DMS via Volltext- und Metadatensuche, unabhängig vom Standort der Mitarbeiter schnell und einfach gefunden werden. „Durch den Abbau von Medienbrüchen und die Vermeidung manueller Mehrfacheingaben steigern wir die Effizienz und die Qualität des Dokumentenmanagements – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Datensicherheit“, fasst Ferger abschließend die Vorzüge der Cloud-Lösung zusammen.

Über Mail Solutions

Das Geschäftsfeld Mail Solutions der Österreichischen Post AG ist der führende Anbieter für innovative physische Postdienstleistungen und digitale Lösungen im B2B-Bereich. Das Lösungsportfolio von Mail Solutions gliedert sich in die Bereiche ‚Geschäftsprozesse‘ und ‚Werbeeffizienz‘. Im Bereich ‚Geschäftsprozesse‘ finden sich individuelle Lösungen über den gesamten Nutzungszyklus von Dokumenten: Inputmanagement (für die Erfassung, den Import und die Integration von Schriftstücken im Inputprozess des Unternehmens), Dokumentenlogistik (für die Bearbeitung, Verteilung und Archivierung der physischen und digitalen Geschäftsdokumente und den Betrieb von Poststellen) sowie Outputmanagement (für die Datenaufbereitung, den Druck und den dualen Versand). Geschäftskunden können entlang der gesamten Prozesskette vom Input bis zum Output auf Consultingleistungen und somit auf die Logistikerfahrung der Österreichischen Post zurückgreifen. Mail Solutions steht seit November 2012 unter der Leitung von Georg Mündl.

Über SPLASHLINE Travel und Event GmbH

Gegründet unter dem Namen „Tu‘ die Reise“, war die Splashline von Beginn an auf Maturareisen spezialisiert. Jedes Jahr reisten tausende Maturanten in die beliebten Party-Destinationen in Spanien, Griechenland oder Italien. Das Konzept wurde 2000 revolutioniert als erstmals ein ganzer Magic Life Club all inclusive für Maturanten angeboten wurde. Das war die Geburtsstunde von „Summer Splash“. Die Kernkompetenz der Maturareisen wurde seitdem laufend verbessert und das Angebot durch neue Produkte erweitert. Darüber hinaus bietet die Splashline im In- und Ausland viele weitere attraktive Produkte für Maturanten an. Die Splashline steht 365 Tage im Jahr im intensiven Austausch mit der jugendlichen Zielgruppe und ist somit ein attraktiver Marketingpartner für viele österreichische Top-Unternehmen.

Foto : Martin Ferger, Leiter Dokumentenlogistik Österreichische Post AG © Österreichische Post AG