Opel Wien und Pawel gewinnen Staatspreis Smart Packaging 2016

Opel Wien und Pawel Packaging Logistics haben gemeinsam die Motorenverpackung für die in Wien hergestellten und den weltweiten Versand bestimmten Motoren des Werkes Aspern weiterentwickelt. Für die neue Verpackungslösung wurden die Unternehmen am 15. November mit dem Staatspreis Smart Packaging 2016 in der Kategorie Transportverpackung geehrt.

Die Verpackungen für die 1.2- sowie 1.4-Turbo-Motoren konnten die Jury auf ganzer Linie überzeugen. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist die platzsparende Konstruktion, welche eine wesentlich bessere Containerauslastung zur Folge hat. Weitere Argumente für die Top-Platzierung sind das bequeme, werkzeuglose und zeitsparende Aufrichten sowie die hohe Transportsicherheit. Die Transportverpackung schont darüber hinaus durch eine Gewichtsreduktion von 10 Prozent Ressourcen, durch die höhere Seecontainerauslastung werden auch die Logistikkosten reduziert.

Die Weiterentwicklung einer bereits bestehenden Motorenverpackung bewirkt eine um 13 Prozent verbesserte Containerauslastung auf 162 statt bisher 144 Antriebsaggregate. Die Holznester im Inneren, die zur Fixierung des Füllgutes dienen, werden von nun an gesteckt. Sie können schnell und werkzeuglos aufgerichtet werden.

Der Materialeinsatz beim Holz in Kubikmeter reduziert sich um 15 Prozent, bei der jeweiligen Wellpappe um 17 Prozent. Die Einsparung beim Transportvolumen beträgt 11 Prozent. Durch den Einsatz der containerbreiten Paletten ist keine zusätzliche Ladungssicherung erforderlich.

„Um den Staatspreis Smart Packaging zu gewinnen, müssen B2B- und B2C-Verpackungen ausgezeichnete Werte in den Exzellenzfeldern der ökologischen Nachhaltigkeit, technischen Funktionalität, Gestaltung und Convenience erzielen“, so die Definition der Veranstalter. Opel Wien und Pawel Packaging Logistics konnten die Jury in allen Bereichen überzeugen.

www.pawel.at

Quelle: oevz.com