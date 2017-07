Optimiertes Logistiknetzwerk: Emmi schafft mit inconso Lösungen standortübergreifende Lager- und Netzwerksteuerung

Um auch im weit verzweigten Logistiknetzwerk alle Bestände im Blick zu behalten, setzt der größte Schweizer Milchverarbeitungsbetrieb auf eine vereinheitlichte Systemlandschaft für die standortübergreifende Netzwerk- und Lagersteuerung. Seit Anfang 2017 ist das für die Distributionslogistik realisierte Konzept in Betrieb. Dabei greift Emmi an insgesamt 22 Standorten, darunter auch am größten Produktionsbetrieb in Ostermundigen nahe Bern, auf Systemlösungen des Logistiksoftwarespezialisten inconso zurück.

Notwendig machte dies vor allem die Einführung von SAP als neues ERP-System in der Schweiz sowie die kontinuierliche Internationalisierungsstrategie der Emmi Gruppe, die ein Vollsortiment an Käse-, Molkerei- und Frischeprodukten in weltweit rund 60 Länder vertreibt. Nahezu sämtliche Standorte, ab denen Lieferungen erfolgen, verzeichnen auf Basis des Warehouse Management Systems inconsoWMS eXtended (kurz: inconsoWMS X) schnellere Reaktionszeiten, optimierte Ressourceneinsätze und verkürzte Durchlaufzeiten. Harmonisierte lagerlogistische Prozesse von der Auftragsannahme bis zum Warenausgang tragen zu einer nachhaltigen Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung im Warehouse Management bei. Zudem werden mit inconsoLSA (Logistics Service Accounting) logistische Dienstleistungen quantitativ erfasst, bewertet und für die Abrechnung gegenüber internen oder externen Kunden verfügbar gemacht.

Die Steuerung des nationalen Logistiknetzwerks erfolgt mithilfe des Supply Execution Systems inconsoSCE, das als System- und Prozessebene zwischen den ERP-Systemen und den Lagerebenen angesiedelt ist. Als logistisches Steuerungsinstrument stellt die Lösung die übergreifende Sicht auf Bestände an den Standorten und im Transit sicher und ermöglicht dadurch eine genaue Statusverfolgung innerhalb des gesamten Distributionsnetzwerks.

„Mit der Einführung moderner Logistiksysteme strebt Emmi in der Schweiz eine Optimierung der Distributionslogistik an. Auch für die Organisationseinheit Logistik Schweiz ist es eine Chance, sich in ihrer neu definierten Rolle als Logistikdienstleister zu positionieren,“ betont Max Peter, Leiter Geschäftsbereich Handel & Supply Chain Management bei Emmi.

Über Emmi: Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. Zu Emmi zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Größe. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Emmi hat 2016 einen Nettoumsatz von CHF 3.259 Millionen und einen Reingewinn von CHF 140 Millionen erzielt. Das Unternehmen beschäftigt teilzeitbereinigt knapp 5.800 Mitarbeitende, davon 3.000 in der Schweiz.