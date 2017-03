Optimierung des europaweiten Sammelgutverkehrs: KLG Europe verlängert Partnerschaft mit Quintiq

Der 3PL-Dienstleister KLG Europe setzt auf die digitale Optimierung seiner europäischen Sammelgutverkehre. Dazu hat das niederländische Unternehmen die Partnerschaft mit dem IT-Anbieter Quintiq verlängert, die seit 2004 besteht. Die eingesetzte Lösung wird nunmehr sämtliche Aktivitäten von KLG Europe unterstützen. Quintiq ist ein Unternehmen der Dassault Systèmes Gruppe und führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen (SCP&O).

Die KLG Europe ist Marktführer im Bereich Sammelgutverkehre zwischen den Niederlanden und Frankreich. Weltweit bietet sie in über 60 Ländern ein umfassendes Logistik-Paket mit Schwerpunkt auf europäische Sammelgutverkehre an. Mit der weiterentwickelten Quintiq-Lösung wird KLG Europe die Kapazitäten- und Ressourcenauslastung deutlich verbessern. Dies erfolgt unter anderem durch präzisere Prognosen zu Be- und Entladezeiten beim Kunden oder durch intelligentere Cross-Docking-Entscheidungen. Damit ist es dem Logistikdienstleister möglich, Leerfahrten zu reduzieren und die Auslastung zu optimieren. Die Planer erhalten zugleich eine bessere Kontrolle über den gesamten Planungsprozess. Die IT-Plattform von Quintiq berücksichtigt dabei die Einhaltung der vielfältigen Regeln und Vorschriften des Transportsektors.

„Quintiq war von Anfang an ein wertvoller Geschäftspartner für uns”, sagt Ad Kuijken, Geschäftsführer von KLG Europe. „Die IT-Plattform hat die Transparenz unserer Planung für unsere Kunden und uns selbst verbessert. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, dass Quintiq die beste Lösung für unsere Planungsaufgaben bereitstellt. Mit dieser Optimierungstechnologie werden wir unser selbstgestecktes Ziel, ein Marktführer in der Logistik zu werden, verwirklichen können.”

Seit 2004 setzt KLG Europe die IT-Lösung von Quintiq zur Unterstützung einer seiner wichtigsten Aktivitäten ein – dem europaweiten Stück- und Sammelguttransport über das Hauptumschlagszentrum des Unternehmens im niederländischen Eersel. Drei unterschiedliche Planungsabteilungen (Export, Import und Benelux) arbeiten dabei auf einer einzigen Quintiq-Plattform zusammen.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung dieser Partnerschaft und auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit mit KLG Europe”, betont Rob van Egmond, CEO von Quintiq. „Wir werden weiterhin gezielt in die Forschung und Entwicklung investieren, um die Leistungsfähigkeit unserer Software zu verbessern. So ermöglichen wir unseren Kunden, wirklich bemerkenswerte Geschäftsergebnisse zu erzielen.”

Die Kooperation zwischen Quintiq und KLG Europe wird auch in Zukunft durch den Implementierungspartner „The Logic Factory“ umgesetzt. „Wir haben die Quintiq-Lösung in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich auf dem neuesten Stand und im Einklang mit den Wachstumsfaktoren für KLG Europe gehalten”, sagt Eric Lambregts, CEO von The Logic Factory. „Wir sind überzeugt davon, dass die Flexibilität der Quintiq-Lösung der KLG Europe auch künftig neue Geschäftsmöglichkeiten und Chancen auf den sich verändernden Märkten eröffnet.“

Über KLG Europe

KLG Europe ist ein Anbieter von Logistikdienstleistungen mit dem Schwerpunkt im Bereich der europäischen Sammelgutverkehre. Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien, Großbritannien und China sowie langfristigen Partnerschaften und der Beteiligung an Netzwerken wie ASTRE, 24Plus und WCA ist KLG Europe in der Lage, weltweit eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten.

Über The Logic Factory

The Logic Factory entwickelt intelligente Planungslösungen für Kunden in verschiedenen Branchen wie Logistik, Schifffahrt, Luftfahrt, Metallverarbeitung und Produktion. The Logic Factory mit Sitz im niederländischen ’s-Hertogenbosch ist einer der Implementierungspartner von Quintiq für den europäischen Markt.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äußerst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede Herausforderung seiner Kunden mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq ist ein Teil von Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) und hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr auf www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.