Paketdienst GLS Austria mit positiver Ökobilanz 2015/2016

Der Paketdienst GLS Austria erzielte im letzten Geschäftsjahr große Fortschritte hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die Emissionen pro Paket konnten im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent reduziert werden. Dies ergab die Analyse der Ökobilanz 2015/2016 im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsstrategie.

Zurückzuführen ist dieser Rückgang auf ressourcenschonende Aktivitäten des Paketdienstes. So sank die Zahl der mit Dienstwagen zurückgelegten Kilometer um 80 Prozent. „Wir haben unsere Mitarbeiter gezielt für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert“, erläutert Dr. Axel Spörl, Region Manager GLS Austria & Portugal die Strategie.

In das Engagement für mehr Nachhaltigkeit werden auch die Transportpartner stärker mit einbezogen. Pakete in der Grazer Innenstadt werden per Lastenfahrrad zugestellt. „In anderen Städten werden wir künftig ebenfalls mit Lastenrädern zustellen“, berichtet Axel Spörl. „Weiters stehen wir kurz vor dem Einsatz der ersten elektrischen Zustellfahrzeuge.“

Die GLS Austria ist eine Tochtergesellschaft der GLS, General Logistics Systems B.V. (Hauptsitz Amsterdam). GLS realisiert Paketdienstleistungen für über 220.000 Kunden in Europa und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. Rund 14.000 Mitarbeiter und ca. 20.000 Fahrzeuge sind täglich im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015/16 transportierte GLS 431 Mio. Pakete und erzielte einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro.

gls-group.eu

Quelle: oevz.com