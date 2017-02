Panattoni Europe entwickelt fünftes Projekt für Amazon

Panattoni Europe entwickelt in Sosnowiec, Polen, bereits das fünfte Logistikzentrum für Amazon. Die neue Anlage umfasst 134.200 Quadratmeter und wird voraussichtlich im Oktober 2017 fertiggestellt werden. Das neue Logistikzentrum entsteht auf einem 21 Hektar großen Gelände in der Nähe des Panattoni Park Sosnowiec I/II.

Das Distributionszentrum für Amazon in Sosnowiec, eine Stadt in Oberschlesien, wird ein Hochregallager umfassen und vorrangig der Auslieferung von Schuhen und Kleidung in Westeuropa dienen. Wie bereits die vorherigen Amazon-Projekte von Panattoni Europe wird auch diese Anlage den Standards der Umweltzertifizierung BREEAM entsprechen.

„Seit 2014 hat Amazon mehr als 2,5 Mrd. PLN (ca. 580 Mio. Euro) investiert, mehrere Tausend Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und Hunderte von polnischen Verkäufern mit dem „Sell on Amazon“-Programm bei der Ausweitung ihres Geschäfts unterstützt. Wir freuen uns, nun in Sosnowiec Fuß zu fassen. Wir bieten konkurrenzfähige Löhne, hochattraktive Leistungen, eine tolle Arbeitsatmosphäre und umfassende Karrieremöglichkeiten in einem schnellwachsenden, globalen Unternehmen. Zudem werden wir eng mit den renommiertesten Universitäten der Region zusammenarbeiten, um so die besten Nachwuchskräfte für unser Unternehmen gewinnen zu können”, so Steven Harman, Director of European Operations bei Amazon.

Die Investition in Sosnowiec ist das fünfte Projekt, das in Europa von Panattoni Europe für Amazon umgesetzt wird. Die bereits fertiggestellten Anlagen sind in Bielany nahe Breslau, Posen sowie in der Tschechischen Republik in Betrieb. Eine weitere Anlage befindet sich in Kolbitzow nahe Stettin derzeit in der Entwicklungsphase. Die Deckung der steigenden Kundennachfrage, die Erweiterung der Produktauswahl sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl Drittanbietern unter Amazon-Verträgen sind die Kernbereiche des neuen Zentrums.

Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Europe bei Panattoni Europe erklärt: „Amazons neue Investition in Polen ist nicht für uns als Entwickler essentiell, sondern auch für die gesamte Region. Ein Projekt solchen Ausmaßes wird einen großen Einfluss auf das Wachstum Schlesiens haben. Dieses Projekt ist bereits das fünfte gemeinsame Projekt. Bei Panattoni Europe sind wir sehr stolz darauf, die Bedürfnisse eines solch innovativen und globalen Unternehmens wie Amazon erfüllen zu können.“

Das Amazon-Distributionszentrum wird in Sosnowiec in der Straße ul.Innowacyjna nahe der bereits existierenden Anlagen Panattoni Park Sosnowiec I und II entwickelt. Dieser Standort profitiert von seiner Lage an der Schnellstraße S1 und der Autobahn A4, die eine bequeme Verbindung zu den südpolnischen Städten sowie zum Rest des Landes ermöglichen. Das Euroterminal Slawków verbindet Europa mit Russland und China und liegt nur ca. 10km entfernt. Oberschlesien bietet zudem ein schnellwachsendes und modernes Straßen- und Autobahnnetz sowie die Nähe zur Landesgrenze.

Quelle: Panattoni Europe

Quelle: mylogistics.net