Passende Verpackungen zum Versenden

Bei Versenden von Produkten kommt es auch auf die richtige Verpackung an. Nichts soll beim Versenden kaputt gehen oder anders zu Schaden kommen. Je nach Größe des zu versendenden Produktes kann man z.B. zwischen Kartons und Paletten wählen. Eine große Auswahl an verschiedenen Verpackungen lassen sich hier finden.

Ist das Produkt relativ schwer und groß, ist es leichter, wenn es auf einer Palette versendet wird. Dann können diejenigen, die das Produkt ausliefern mit einem Palettenhubwagen das Produkt relativ einfach transportieren. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn das Produkt selber zu schwer ist um sicher per Hand getragen zu werden. Auch wenn das Produkt auf einer Palette transportiert wird sollte es noch extra z.B. in einem Karton verpackt sein. So sollten eventuelle Schäden durch den Transport vermieden werden. Zusätzlich kann das Produkt noch mit Styropor oder Ähnlichem im Innern des Kartons gepolstert werden.

Für kleinere und leichtere Produkte reicht das Verpacken in einem Karton zum Versenden vollkommen aus. Je nach Größe des Produktes, sollte auch die Größe des Kartons gewählt. Auch kann man hierdurch Versandkosten sparen, denn je größer ein Karton ist, desto teurer wird auch der Versand. Ebenfalls sollte eine gewisse Stabilität sichergestellt werden. Diese wird durch entsprechende Polsterung, wie z.B. mit Styropor oder Papier erreicht.

Für sehr kleine und schmalere Produkte kann auch der Versand in einem Umschlag ausreichen. Dafür gibt es gute Exemplare, die bereits ein Luftpolster integriert haben. Somit sollte das Produkt bereits gut geschützt sein, denn oft werden Briefumschläge durch die Gegend geworfen und nicht unbedingt sanft mit ihnen umgegangen.

Wenn man zerbrechliches Material versendet sollte es unbedingt mit einen Aufkleber auf der Verpackung versehen sein, dass auf die Zerbrechlichkeit des Materials hinweist. Damit sollte verhindert werden, dass die Verpackung durch die Gegend geworfen wird und hingegen mit entsprechender Vorsicht behandelt wird. Neben einen solchen Aufkleber sollte das Produkt auch noch zusätzlich gut vor Stößen und Ähnlichem geschützt werden. Dazu können ebenfalls wieder u.a. Styropor oder Luftpolsterfolien dienen.

Bei manchen Produkten, die in einem Briefumschlag versendet werden sollten nicht geknickt werden, wie z.B. bei Schutzhüllen für ein Handydisplay. Das sollte auch mit einem Aufkleber auf dem Umschlag kenntlich gemacht werden. Zusätzlich sollte wieder ein Extra Schutz um das Produkt kommen. Bei Schutzhüllen könnte man auch eine dünne Holzplatte in Größe der Schutzhülle mit in den Umschlag packen. So kann verhindert werden, dass dieser geknickt wird. Allerdings kann dies auf lange Sicht hin teurer sein als den herkömmlichen Schutzmaßnahmen, wie die Luftpolsterfolie.

