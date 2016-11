PES: Ein wesentliches Element der Lieferkette

Ein automatisches Verpackungssystem (Packaging Execution System, PES) bietet die zentrale Kontrolle über alle Aktionen im Zusammenhang mit der Verpackung. Die meisten Industrieunternehmen kennen die Vorteile eines Manufacturing Execution Systems (MES), aber 90 % haben noch nicht erkannt, wie sie von einem PES profitieren könnten. Und die Vorteile sind riesig, insbesondere in einer Welt, in der eine adäquate Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten ein absolutes Muss geworden sind.

Allzu häufig besteht keine direkte Verbindung zwischen der Verpackungsanlage und dem ERP-System, das die gesamten Kennzeichnungsinformationen zu den Produkten der betreffenden Anlage liefert. Dies bedeutet, dass jedes im Verpackungsprozess beteiligte Gerät lokal, unabhängig und oft noch manuell konfiguriert wird. Dies führt zu einer hohen Fehlerwahrscheinlichkeit, zum Beispiel zu falschen Beschriftungen, Verstößen gegen Normen (GS1, EPC, Kennzeichnungsvorschriften für Lieferketten) oder Konfigurationsfehlern in Verpackungskennzeichnungssystemen. Diese Fehler ergeben sich aus mangelnder Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Aktionen, Ereignissen und Daten und aus der fehlenden Datenaggregration bzw. dem Fehlen einer automatischen Kontrolle. Ohne PES und somit ohne Integration aller Verpackungsanlagen in das ERP-System des Unternehmens ist die gesamte Rückverfolgbarkeit der Produkte gefährdet, denn Sie können nicht gewährleisten, dass die Kennzeichnungs- und Kontrollprozesse fehlerfrei sind.

Welche Vorteile bietet ein PES?

Ein PES ist das wesentliche Bindeglied zwischen ERP und der Verpackungsanlage. Es agiert in einem vollständig kontrollierten Kreislauf und übernimmt die Kontrolle über alle Peripheriegeräte. Es verwaltet außerdem korrekt alle Prozesse im Zusammenhang mit der Produktkennzeichnung. Das bedeutet, dass eine einzige Lösung alle Anlagen betreibt, alle Daten kontrolliert und Berichte über die Ereignisse und Aktionen generiert, die auf jeder Ebene stattgefunden haben. Vollautomatische Prozesse bedeuten außerdem eine schnellere Ausführung dieser Abläufe.

Alle Maschinen in einer Anlage können von einer einzigen Person gesteuert werden. Dazu ist lediglich eine einzige Mensch-Maschine-Schnittstelle erforderlich. Dadurch sinkt die Zahl der erforderlichen manuellen Aktionen enorm und somit auch die Zahl der Fehler. Wenn der Kunde weiß, dass die Integration gründlich vollzogen wurde und alle Informationen sicher in Echtzeit verarbeitet werden, ist er wirklich beruhigt. Die Qualität und Integrität der Kennzeichnung werden garantiert.

Ein PES kann außerdem die Kennzeichnung von Einheiten (Serialisierung) ermöglichen und bietet präzise Informationen darüber, in welchen Kartons sich welche Produkte befinden. Diese Verbindung wird dank der Massenlesefähigkeit möglich: Wenn Produkte in einen Karton gepackt werden, werden gleichzeitig ihre Seriennummern eingelesen und mit der Seriennummer des Kartons verknüpft. Durch Datenaggregierung wird die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Produkteinheiten gestärkt.

Das PES ist eine effektive Antwort auf die neuen Herausforderungen, denen die Industrieunternehmen gegenüber stehen. Jahrzehntelang haben Industrieunternehmen ihre Investitionsanstrengungen im Bereich des MES konzentriert, das natürlich wichtig ist, um eine einheitliche Produktqualität zu gewährleisten. Aber angesichts des wachsenden Bedarfs an Rückverfolgbarkeit zum Schutz von Marken, zur Kontrolle von Vertriebskanälen und zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher stellen wir ein zunehmendes Interesse an PES fest. Ein PES ist die Basis für die horizontale Rückverfolgbarkeit der Lieferkette durch die Nutzung der wichtigsten Kennzeichnungsstandards, beispielsweise EPC und ePedigree. Bei direkter Verbindung mit einer für Zusammenarbeit konzipierten Ereignisausführungsplattform sind die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette garantiert. Dann kann sichergestellt werden, dass das richtige Produkt an den richtigen Ort befördert wird. Auch kann jeder Käufer die Echtheit des Produkts überprüfen.

Bisher gab es noch kein echtes Äquivalent des MES für die Verpackung. Mit der Einführung neuer dynamischer Datenmedien, die mehr Informationen zu jedem Artikel kodieren können (RFID, Data Matrix, Data Bar usw.) erkennen die Unternehmen jetzt die Notwendigkeit, sich mit einer PES-Lösung auszustatten, die direkt mit ihrem Informationssystemen verbunden ist. Das PES koordiniert Datenströme selbst bei sehr hohen Datenraten. Damit ist es wichtig für die Anwendung neuer Kennzeichnungsstandards in allen Branchen.

Autor: Jonas Leifhelm, Leiter Sales und Marketing, Zetes GmbH