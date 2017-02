Pitch on Deck – Ein Startup beschreitet neue Wege

Die Veranstaltung „Pitch on Deck“ brachte am 15.Februar zum ersten Mal etablierte Unternehmen und Investoren an Bord des historischen Dampfers „Backschaft“ in Offenbach am Main zusammen, um die Zukunft der Logistikbranche mitzugestalten.

Organisiert und erdacht wurde die Veranstaltung von dem Frankfurter Startup CargoSteps. Die unkonventionelle Idee des Startups, selbst ein Pitch Event ins Leben zu rufen, entstand durch den Wunsch, bereits bestehende Netzwerke auszubauen und zu erweitern.

Die Veranstaltung wurde durch den Schirmherrn Dirk Schusdziara, Bereichsleiter Fracht im Handels- und Vermietungsmanagement, der Fraport AG, eröffnet. Neben CargoSteps präsentierten auch die Startups MyCargorates, Loadfox und Bagshuttle ihre Pitch Decks an Bord des Schiffes. Abgerundet wurden die Präsentationen durch Impulsvorträge von Ulrich Dünnes, Geschäftsführender Gesellschafter, STI Security Training International GmbH; Martin Kaspar, Technology Scout, RIO | The Logistics Flow., A Brand of Volkswagen Truck & Bus, MAN Truck & Bus AG und Samira Chaatouf, Netzwerk und Kooperation, House of Logistics & Mobility (HOLM) GmbH.

Ein wiederkehrendes Thema war die Notwendigkeit neuer Lösungen für die Logistik-Branche. Ulrich Dünnes von STI sprach von einer Zettelwirtschaft, die immer noch in der Logistik praktiziert würde. Auch Martin Kaspar von Rio nahm das Thema auf und thematisierte Ineffizienzen und die Chancen neuer Technologie für mehr Transparenz und Effizienz in der Logistik.

Dass die Branche auch offen für Neuerungen ist, zeigte sich während des zweiten Teils der Veranstaltung. Bis zum Ende der Veranstaltung um 17 Uhr wurde die Gelegenheit der 1on1-Meetings genutzt. An allen Stellen des Schiffes wurden durchgängig intensive Gespräche geführt und der Austausch untereinander gesucht. In der Bar des Restaurantschiffes fand die Veranstaltung bei Cocktails in entspannter Atmosphäre ihren Ausklang.

Das Team von CargoSteps durfte sich am Ende der Veranstaltung über ein durchweg positives Feedback der Besucher, Startups und Sponsoren freuen. Es wurden vor allem der informelle Rahmen, die Auswahl der Startups und das schöne Ambiente der Location gelobt. CargoSteps beabsichtigt, die Veranstaltung „Pitch on Deck“ etwa dreimal jährlich mit wechselnden Schwerpunkten stattfinden zu lassen.

