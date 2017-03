PKP Cargo hält Ausschau nach Partnern im Ausland

Im Jahr 2016 belief sich der Konzernumsatz von PKP Cargo auf 4.411 Mio. PLN mit einem EBITDA von 562 Mio. PLN. Der Konzern konnte den Rückgang der Frachtmenge stoppen und hat im intermodalen Verkehr in Bezug auf das Gewicht im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt. Die Präsenz der Gruppe in den Auslandsmärkten hat sich im Frachtgeschäft um 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Vorstand von PKP Cargo rechnet mit einer Fortsetzung des positiven Trends im Jahr 2017.

Im Jahr 2016 transportierte die PKP Cargo Group 111,5 Mio. Tonnen Güter und erzielte im Frachtgeschäft 28,5 Mrd. tkm (beides -4% i.Vgl. zum Vorjahr). Gleichzeitig betrug der Marktanteil im Frachtgeschäft 51,6 Prozent. Die Transporte wurden von fünf Gesellschaften der Kapitalgruppe in Tschechien, der Slowakei und Ungarn durchgeführt: PKP Cargo, PKP Cargo Service, sowie drei Transporteure die zu PKP Cargo gehören, AWT-Gruppe.

Der intermodale Verkehr hat zuletzt stark zugelegt. Die neue Seidenstraße und der Bahntransport von Containern aus China nach Europa waren Triebfehler dieser Entwicklung. Der Anstieg des ausländischen Frachtgeschäftes der Container betrug 110 Prozent im Vergleich zu 2015.

„Wir suchen nach Partnern im Ausland um unsere Flotte außerhalb Polens und auf längeren Strecken besser auszulasten. Wir sind aktiv an der neuen Seidenstraße, wir sind auch im Gespräch über die Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Eisenbahn in den Anrainerländern der Adria, der Ostsee und am Schwarzen Meer, und sind durch unsere strategische Partnerschaft mit der AWT-Gruppe ein Hauptakteur in Tschechien geworden“, verlautet Maciej Libiszewski, Präsident von PKP Cargo.

www.pkpcargo.com

Quelle: oevz.com