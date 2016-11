P&O Ferrymasters erweitert intermodale Flotte um 500 Einheiten

Der paneuropäische Logistikdienstleister P&O Ferrymasters hat in der jüngsten Expansionsphase seiner intermodalen Division 500 neue palettenbreite High-Cube 45′-Container bestellt. Der Vertrag mit dem niederländischen Hersteller Unit45 wurde am 16. November auf der Intermodal-Messe in Rotterdam unterzeichnet. Die Lieferung erfolgt im nächsten Februar, wenn der Teilersatz- und Teilerweiterungsdeal die gesamte Flotte auf 3.000 Einheiten steigert.

P&O Ferrymasters Intermodal Director Wim Blomme: „Die neuen Container kommen in allen unseren intermodalen Märkten zum Einsatz. Sie wurden erworben, um die kontinuierliche Wachstumsstrategie der Division zu erhalten.“ Unit45-Vertriebsleiterin Maria Genyn ergänzt: „Der Deal verlängert eine Bezieung von über zehn Jahren und betont unsere große Erfahrung in der weiteren Innovation des 45′ Konzepts.“

P&O Ferrymasters ist einer von Europas führenden Anbietern für maßgeschneiderte Transport-, Logistik- und Supply-Chain-Lösungen. Zurückreichend bis 1953 ist das Unternehmen Teil von P&O Ferries – im Besitz von Dubai World – und betreibt über 20 strategische Standorte in 12 europäischen Ländern.

www.poferrymatsres.com; www.unit45.com

Quelle: oevz.com