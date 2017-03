Premiere für topsystem auf der air cargo europe: ECHO-System für ganzheitliche Luftfrachtabfertigung

Webbasiert, modular aufgebaut und stets prozessorientiert: Auf der air cargo europe, die im Rahmen der transport logistic vom 9. bis 12. Mai 2017 in München stattfindet, präsentiert topsystem das neue Electronic Cargo Handling & Operations System (ECHOS).

Die IT-Lösung deckt alle dokumentarischen und physikalischen Arbeitsschritte in der Luftfrachtabfertigung zuverlässig und effizient ab – und das völlig automatisiert. Papiergebundene Prozesse gehören damit der Vergangenheit an. Neben allen wichtigen Aufgaben im Import und Export verfügt ECHOS über zahlreiche Zusatzmodule und Apps beispielsweise für die Frachtbewegung und die Lagerverwaltung. Fachbesucher können die Lösung in Halle B1, Stand 440 selbst testen. Dort steht auch die mobile Version mECHOS auf Smart Devices für eine Live-Demo bereit.

Die air cargo europe versammelt bereits zum achten Mal die internationale Luftfrachtindustrie unter einem Dach. topsystem zeigt erstmals auf der Messe seine Lösungen für die Frachtabfertigung im Aviation-Bereich. ECHOS ist eine modular aufgebaute Software, die individuell an spezifische Anforderungen angepasst werden kann. Das spart Kosten, denn Anwender erhalten nur das, was sie auch wirklich benötigen. Die Funktionen im Export umfassen beispielsweise das AWB-Management, eine Meldungstypen-verwaltung und individuelle Checklistenprozesse. Für den Import sind die Schadenserfassung, der Label-Druck und ein Warehouse-Management inklusive Trackingfunktion enthalten. Darüber hinaus wird der Datenaustausch mit Zoll und Spedition gewährleistet. ECHOS ist webbasiert verfügbar, so dass beliebig viele Niederlassungen online mit dem System arbeiten können. Unternehmensweite Stammdaten, aber auch lokale Gegebenheiten wie beispielsweise Lagerstrukturen, lassen sich ortsunabhängig verwalten. Auch beim Einsatz der Endgeräte entscheidet der Anwender selbst – egal ob PC, Tablet oder Smartphone. Dazu bietet topsystem die mobile Version mECHOS an. Neben der Abwicklung von operativen Prozessen unterstützt ECHOS den Frachtumschlag und die Abrechnung der damit verbundenen Dienstleistungen und somit beim Erzielen von Erlösen.

Auf der air cargo europe informiert topsystem auch über die Möglichkeit, ECHOS mit dem Produktportfolio der Lydia® Voice Suite zu kombinieren. Die Software für sprachgeführte Prozesse ist in der Logistik bereits eine der marktführenden Technologien. Auch im Aviation-Bereich ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in der Lagerverwaltung oder die Zollabfertigung.