proALPHA auf der LogiMAT 2017 – Vernetzte Logistiklösungen für Industrie 4.0

Nahtlose Systemintegration als Schlüssel für die Intralogistik

Industrie 4.0 benötigt eine moderne, hochvernetzte Logistik: Denn der nächste Automatisierungssprung auf dem Shop Floor wird nur funktionieren, wenn alle Komponenten just-in-time bereitstehen. Dazu muss eine Logistiklösung Hand in Hand mit dem ERP-System als Steuerungsinstanz arbeiten. Erst die Integration der Systeme liefert die nötigen, nahtlosen Prozesse in Produktion und Logistik. Wie das geht, zeigt der ERP-Spezialist proALPHA vom 14. bis 16. März 2017 auf der LogiMAT in Stuttgart in Halle 7, Stand 7D12.

proALPHA unterstützt Logistikverantwortliche in Fertigungs- oder Handelsunternehmen mit einem integrierten Modul für die Lagerlogistik – direkt aus dem ERP-System heraus. Dank vielfältiger Dispositionsverfahren können Unternehmen frei wählen, ob sie in ihrer Lagerung mit einer klassischen Festplatzorganisation, mit dynamisch wechselnden oder mit gemischten Lagerplätzen arbeiten wollen. Spezialläger bildet proALPHA ERP ebenso ab.

Für den Fall, dass die Logistikprozesse nicht Teil des ERP-Systems sind, liefert proALPHA die Infrastruktur für die Verzahnung gleich mit: Die Integrationsplattform proALPHA Integration Workbench ermöglicht einen effektiven Datenaustausch zwischen ERP- und Logistik-System und führt zu zuverlässigen Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

proALPHA zeigt auf der LogiMAT, wie sich mit Hilfe von E-Labels an Werkstücken beziehungsweise einem Regalsystem die digitale Vernetzung zwischen dem Lager und dem ERP-System umsetzen lässt. Bei einer Veränderung des Lagerbestandes zeigen die E-Labels den veränderten Bestand an und die Informationen fließen direkt in das ERP-System ein. So wird ein medienbruchfreier Datenfluss ermöglicht und die Datenqualität gesteigert.

Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittelständische Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit 25 Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke ERP-Lösung, Consulting, Service sowie Schulungs- und Wartungsleistungen aus einer Hand. Die flexible und skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit ihrem breiten Funktionsspektrum sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Davon profitieren über 1.800 mittelständische Kunden verschiedenster Branchen und in 50 Ländern – etwa aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik- und Hightech-Industrie, der Metallbe- und -verarbeitung, der Kunststoffindustrie, dem Großhandel sowie Automobilzulieferer.

Mit weltweit 25 Niederlassungen und zertifizierten Partnern sowie rund 800 Mitarbeitern sorgt das wachstumsstarke Unternehmen für Kundennähe. Mehr als 100 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits achtmal als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, RWTH Aachen, Smart Electronic Factory und SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- und Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter zum interessanten Partner für international agierende Unternehmen.

