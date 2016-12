Qatar Airways: Neue Frachterverbindung zwischen Luxemburg und Nord-/Südamerika

Qatar Airways Cargo fliegt ab 2. Februar 2017 vier neue Frachter-Destinationen in Nord- und Südamerika an. Mit den Boeing 777-Frachtern werden zweimal pro Woche die südamerikanischen Städte Buenos Aires, Sao Paulo, Quito* und in Nordamerika Miami angeflogen.

Die Frachtflüge starten in Doha, über die europäische Drehscheibe der Fluggesellschaft in Luxemburg, mit Zwischenlandungen in Sao Paulo in Brasilien, Buenos Aires in Argentinien und Quito* in Ecuador. Auf dem Rückweg legt der Frachter in Miami, Florida und Luxemburg Zwischenhalte ein, bevor er wieder in Doha landet. Diese neuen Maßnahmen sind eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Import- und Exportkapazitäten in der Region, und sollen die Beilade-Frachtkapazität auf den täglichen Qatar Airways-Flügen nach Sao Paulo, Buenos Aires und Miami ergänzen.

Ulrich Ogiermann, Chief Officer Cargo bei Qatar Airways dazu: „Diese neuen Ziele werden die wachsenden Import- und Exportmärkte in der Region Nord- und Süd-Amerika mit dem Rest der Welt verbinden. Durch unser Know-how für Speziallösungen, konkret QR Pharma für Arzneimittel und QR Fresh für verderbliche Waren, können wir unseren Kunden eine nahtlose und eine ununterbrochene Kühlkette für ihre temperaturempfindlichen Produkte über unsere moderne, voll automatisierte Anlage in Doha bieten.“

Die Einführung dieser neuen Frachterverbindung stellt eine großartige Geschäftsmöglichkeit für Qatar Airways Cargo dar, und bedeutet Wachstum für das Netz der Frachtfluggesellschaft, da nun insgesamt 12 Frachter-Ziele in Nord- und Südamerika bedient werden, und weiterhin die Möglichkeit besteht Fracht an Bord von Passagierflugzeugen in 13 Städte auf dem Kontinent zu senden. Die wichtigsten Gütergruppen aus Sao Paulo, Buenos Aires und Quito* sind frische Blumen, verderbliche Waren und Arzneimittel; importiert wird in Südamerika eine Vielzahl von Produkten, von Arzneimitteln über Autos bis zu chemischen Produkten, High-Tech-Geräten oder Anlagen für die Öl- und Gasindustrie. Miami in den Vereinigten Staaten wird als Verteilzentrum der Luftfracht in und aus den lateinamerikanischen und karibischen Regionen dienen.

Die weltweit drittgrößte Frachtfluggesellschaft hat vor kurzem den 11. Boeing 777-Frachter in Empfang genommen, womit nun insgesamt 20 Stück in Betrieb sind. Die Frachtgluggesellschaft bietet im Rahmen von QR Charter die modernste Flotte von Boeing B777, Airbus A330 und 747 Boeing-Frachtern. Das Produkt-Portfolio umfasst derzeit QR Pharma, QR Fresh, QR Live and QR Express und bietet Effizienz und Compliance beim Umschlag von temperaturempfindlichen Arzneimitteln und verderblicher Fracht, dem Transport von lebenden Tieren sowie zeitkritischen Sendungen.

* Vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung

www.qrcargo.com

Quelle: oevz.com