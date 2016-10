Qatar Cargo startet dritten Flug pro Woche nach Budapest

Qatar Airways Cargo erhöht die Flugfrquenz zwischen Doha und Budapest ab 7. Oktober 2016 auf drei Frachtflüge pro Woche. Dieser Schritt erfolgt nur sechs Monaten nach der Aufnahme dieser Flugverbindung.

Der zusätzliche Frachter kommt freitags zum Einsatz, während die anderen beiden Frachter donnerstags und sonntags operieren. Die Flüge werden mit Airbus A300-200F Jets durchgeführt, die in der Regel mehr als 60 Tonnen Frachtkapazität pro Flug bieten.

Die eigens abgestellten Frachter ergänzen die bestehende Beiladekapazität auf den täglichen Qatar Airways-Flügen mit Airbus A320. Im Vormonat feierte Qatar Airways das fünfjährige Bestehen der direkten Liniendienste zwischen Doha und Budapest.

„Wir freuen uns über den Erfolg von Qatar Airways Cargo und über die Frequenzerhöhung, die eine rasche Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes in Ungarn und Qatar darstellt“, so der Geschäftsführer des Flughafen Budapest Jost Lammers. „Die Flüge von Qatar Airways Cargo passen perfekt zu den strategischen Plänen unseres Flughafens zu einem führenden Frachtzentrum in Mittel- und Osteuropa zu werden.“

„Qatar Airways Cargo bietet über ihr Drehkreuz in Doha ein Tor zur Welt und vor allem in den Fernen Osten für gewerbliche und industrielle Partner in Ungarn“, erläutert der zuständige Immobilienverwalter für den Frachtbetrieb in Budapest René Droese. „Wir schätzen die Partnerschaft mit Qatar Airways Cargo die es den ungarischen Produzenten ermöglicht weit entfernte Märkte zu erreichen und eine solide Basis für Wachstum und Schaffung weiterer Arbeitsplätze in der Region darstellt.“

Der Geschäftsführer von Qatar Airways Cargo Ulrich Ogiermann dazu: „Qatar Airways Cargo hat enormen Erfolg mit den zwei wöchentlichen Frachtern nach Budapest, und aufgrund der starken Unterstützung und gestiegenen Nachfrage unserer Kunden konnten wir die Kapazität um 50 Prozent erhöhen. Mit der Einführung einer dritten Frequenz unterstreicht Budapest eine Rolle als Drehscheibe in Osteuropa.“

