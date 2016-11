Qualified Carrier: DQS präsentiert neuen Qualitätsstandard für Transportunternehmer

Mit einem neuen Qualitätsstandard bietet die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) Speditionen künftig mehr Sicherheit und Frachtführern ein neues Gütesiegel.

„Qualified Carrier“ (QC) – also qualifizierter Frachtführer – heißt der Standard, mit dem Transportunternehmer beweisen, dass sie rechtliche, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen ihres Geschäfts meistern. Damit belegen sie gegenüber ihren Auftraggebern die Qualität ihrer Leistungen. Überprüft werden sie dafür durch Auditoren der DQS, die mehr als 40 Kontrollkriterien vor Ort unter die Lupe nehmen. Zum Fragenkatalog gehören dabei neben der kalkulatorischen Grundlage unter anderem das Vorgehen bei Unfällen, die unternehmerische Zukunftsplanung, der Umgang mit vorgeschriebenen Schulungen und die Einhaltung der gesetzlichen Versicherungs- und Sozialstandards. „Zuverlässige Transportpartner zu finden, wird für Logistiker immer wichtiger – mit dem Qualified Carrier bieten wir nun ein unabhängiges Qualitätskriterium“, betont Wolfgang Engel, Leiter des Competence Center Logistics (CCL) der DQS.

Tagesaudit mit gewichteten Kriterien

Das neue Regelwerk prüft nicht nur Basisstandards ab, die Transportunternehmen erfüllen müssen. Mit seinem gewichteten Kriterienkatalog belohnt es auch Spitzenleistungen. Wer den Schwellenwert von 95 Prozent der erreichbaren Punkte übertrifft, erhält das QC-Zertifikat mit dem Zusatz „Excellence“. „Unser Ziel mit diesem Angebot ist es, den Unternehmen, die tagtäglich eine tolle Leistung erbringen, einen Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern zu bieten“, erklärt Wolfgang Engel. Wer dagegen unverzichtbare Kriterien nicht einhält, dem kann der Auditor auch kein Zertifikat erteilen. „Rund ein Viertel unserer Prüfpunkte sind echte KO-Kriterien – wer hier patzt, besteht das Audit nicht“, unterstreicht der Leiter des CCL.

Expertenbeirat entwickelt Regelwerk

Welche einzelnen Qualitäten in der Praxis besonders relevant sind, hat das CCL der DQS gemeinsam mit einem Expertenbeirat renommierter Branchenspezialisten erarbeitet. An der Erstellung des Regelwerks waren der BdKEP, der freie Journalist und FERNFAHRER-Autor Jan Bergrath, Emons, TheGreenLine, HOYER, Dr. Rimbert Kelber, die Logistik-Initiative Hamburg, msg advisors und die ZUFALL logistics group beteiligt. „Von der breiten Expertise unseres Arbeitskreises hat der Anforderungskatalog enorm profitiert“, berichtet Sebastian Brehm, Sales-Manager Auditsysteme im CCL. Ergänzend zum jetzt veröffentlichten Basis-Standard sind Fachgruppen bereits mit der Zusammenstellung von Branchenmodulen für die Chemie-, Pharma-, KEP- und Lebensmittellogistik befasst. „Wir wollen den Qualified Carrier zu einem branchenweit anerkannten Qualitätsstandard entwickeln, auf den sich Logistikdienstleister verlassen“, sagt Wolfgang Engel. Das erste Pilotaudit hat Hüer Transport und Logistik aus Münster am 7. Oktober bereits erfolgreich bestanden.

DQS GmbH – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen: Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern – davon rund 2.500 Auditoren – erzielt die Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.

Über das Competence Center Logistics (CCL ) der DQS GmbH: Im Competence Center Logistics (CCL) bündelt die DQS GmbH ihr branchenspezifisches Fachwissen. Das CCL bietet umfassende, branchenspezifische Audits ebenso wie Kombinationen benachbarter Audits durch die ganzheitliche Betrachtung der erforderlichen Managementstandards.

Weitere Details zu den Dienstleistungen des CCL: http://www.dqs.de/ccl

