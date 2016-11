Rabelink bringt seit 25 Jahren Nüsse nach ganz Europa

Seit genau 25 Jahren ist Rabelink, die niederländische Gesellschaft der Duisburger HUETTEMANN GROUP, Logistikpartner von Intersnack. Für den Lebensmittelhersteller managt Rabelink die gesamte europäische Supply Chain rund um die Nuss.

Mannshohe, weiße Bigbags – prall gefüllt mit Nüssen – stapeln sich auf Paletten zu Tausenden in den Regalen. Gabelstapler steuern zielsicher durch die Regalreihen – im Logistikzentrum von Rabelink Logistics im niederländischen Doetinchem bei Arnheim sind Nüsse allgegenwärtig. Die niederländische HUETTEMANN-Gesellschaft betreibt hier das Nuss-Zentrallager von Intersnack.

„Wir sind bereits seit 1991 für Nüsse logistisch im Einsatz“, sagt Rabelink-Geschäftsführer Alwin Schweckhorst. „Und je mehr ich mit ihnen zu tun habe, desto besser schmecken sie mir. Außerdem sind Nüsse sogar richtig gesund, trotz des hohen Fettanteils. Sie enthalten Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe, sie stärken das Herz und fördern die Konzentration.“

4.500 Container pro Jahr

Ob Erdnüsse, Cashews oder Macadamias: Rabelink holt die gesunden Energiespender aus den weltweiten Anbauländern per Seefracht nach Europa. Rund 4.500 Container importiert Rabelink jedes Jahr über Rotterdam für Intersnack. Ein Teil geht direkt an die Intersnack-Produktionsstätten in Europa, den anderen Teil liefert Rabelink in das rund 150 Kilometer von Rotterdam entfernte Doetinchem.

So docken täglich bis zu 20 Container mit Nüssen an die 22 Tore des Rabelink-Logistikzentrums an. Direkt nach der Entladung beginnen die Mitarbeiter mit der Einlagerung in die schwerlasttaugliche Regalanlage. „Die meisten Nüsse kommen in Bigbags an, einige auch in Kartons. Wir stellen die Bigbags und Kartons auf Paletten und bringen diese je nach Artikelnummer an einen ganz bestimmten Regalplatz“, erklärt Alwin Schweckhorst. Halbautomatische Shuttle-Regale unterstützen die Mitarbeiter bei der Ein- und Auslagerung. Insgesamt hält Rabelink im Warehouse Doetinchem ständig zwischen 9.000 und 10.000 Paletten mit Nüssen vor.

International zertifiziert

„Für die Lagerung haben wir optimale hygienische und klimatische Bedingungen geschaffen“, erklärt Schweckhorst. „Die Lager-Temperatur liegt permanent zwischen acht und zwölf Grad und auch die Luftfeuchtigkeit wird exakt reguliert. Zudem sind wir nach höchsten internationalen Standards zertifiziert.“ Dazu zählen AIB, IFS, Skal sowie BRC für Food und Lagerung/Distribution.

Rabelink übernimmt zudem verschiedene Mehrwertleistungen und komplettiert die Nuss-Supply-Chain mit dem Transport der Ware zu den Intersnack-Werken. Übrigens ist die HUETTEMANN GROUP nicht nur in Sachen Nüsse für Intersnack im Einsatz: Ebenso verantwortet HUETTEMANN die Pflanzenöl-Transporte zu den europäischen Werken – auch das bereits seit vielen Jahren.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„Wir haben die HUETTEMANN GROUP als sehr zuverlässigen Partner mit langfristigem Fokus kennengelernt“, sagt Arie Endendijk, Managing Director Intersnack Procurement. „Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ist gewiss kein Zufall: Wir sind beide international agierende Unternehmen und haben deutsche Wurzeln. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung unserer Partnerschaft in Zukunft.“