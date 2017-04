Raben Group wird Teilhaber an der italienischen Spedition Sittam

Die Raben Group hat 20 Prozent der Anteile an der Sittam S.r.l. (Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l.), einem der italienischen Marktführer für internationale Stückguttransporte im Straßenverkehr sowie in der Luft- und Seefracht, erworben. Der Dienstleister ist mit seiner Zentrale und seinem wichtigsten Umschlagshub in Cornaredo im Großraum Mailand beheimatet. Die Übernahme der Anteile zielt darauf ab, die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen zu stärken.

In mehr als 50 Jahren hat sich Sittam einen bedeutenden Stellenwert im internationalen Stückgutmarkt Italiens und darüber hinaus erarbeitet. Das Netzwerk umfasst dabei ganz Europa, die Länder der GUS sowie des Nahen Ostens. Zum Angebot zählen auch umfangreiche Aktivitäten im Luft- und Seefrachtgeschäft. Dies gestützt auf über 90 Agenten, mit denen Sittam langfristig weiter zusammenarbeiten möchte. 2015 wurde das Unternehmen von Ceva Logistics an ALS verkauft. Auch nach dem Anteilsverkauf an die Raben Group bleibt ALS der Hauptgesellschafter.

Sittam arbeitet in ganz Italien mit vielen führenden Auftraggebern aus Wirtschaft und Industrie zusammen. Für die bestehenden Partner wird der Verkauf von Anteilen an die Raben Group keine Änderungen nach sich ziehen. Das Unternehmen will mit den bisherigen Agenten verbunden bleiben und diese behalten. Die Übernahme steht im Zeichen einer gestärkten Verbindung zwischen beiden Unternehmen.

„Die Zusammenarbeit von Sittam mit den Staaten Mittel- und Osteuropas aus Italien heraus, erweitert unser Netzwerk um ein weiteres Land, aus dem wir direkt operieren können“, sagt Ewald Raben, CEO der Raben Group. „Der italienische Markt ist sehr exportorientiert und an diesem Wachstumspotenzial sind wir auch interessiert. Wir möchten die Partnerschaft mit Sittam erfolgreich ausbauen.“

Sittam S.r.l. (Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l.) beschäftigt 313 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 118 Mio. Euro. Das Netzwerk des Unternehmens besteht aus neun Umschlaghubs und neun Vertriebsbüros, die auf die Distribution von internationalem Sammelgut spezialisiert sind.

Mit mehr als 85-jähriger Erfahrung ist die Raben Group eines der führenden Logistikunternehmen in den Märkten Mittel- und Osteuropas. Sie bietet umfassende logistische Lösungen im Straßen, See- und Luftfrachttransport sowie globale Supply-Chain-Management-Konzepte. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Gruppe über 1 Mrd. Euro. Die Raben Group bewirtschaftet mehr als 1 Mio. m² Lagerfläche in vielen europäischen Ländern. Ihre Flotte umfasst 7.000 Fahrzeuge, der Personalstand liegt bei 9.500 Mitarbeitenden.

Quelle: oevz.com